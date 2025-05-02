Avrupa Birliği'nden ABD'ye yeni ticaret çıkışı: 50 milyar Euro'luk teklif masada!

Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ticaret gerilimi, yeni bir teklif ile yeniden gündeme geldi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, iki taraf arasında adil ve dengeli bir anlaşma sağlamak için ABD'den ithalatı 50 milyar Euro artırmayı istediklerini açıkladı. Ancak, Sefcovic, ABD'nin kendi ürünlerine uyguladığı yüzde 10'luk gümrük vergisinin kalıcı bir çözüm olmayacağını net bir şekilde belirtti.





'DENGELİ VE ADİL' BİR ANLAŞMA

Financial Times’a konuşan Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gündeme gelen ve geçici olarak durdurulan yüzde 20’lik ek vergilerle ilgili olarak müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi vurguladı. ABD ile yapılan çok sayıda yüz yüze ve çevrimiçi görüşmeden bahseden Sefcovic, Beyaz Saray ile "dengeli ve adil" bir anlaşma sağlamak istediklerini ifade etti. Ancak AB, ABD’nin yüzde 10'luk gümrük vergisini ticaretin temel koşulu haline getirmesine karşı çıkıyor.





TİCARET AÇIĞI DÜZELTİLEBİLİR

ABD’ye sunduğu teklifte Sefcovic, AB'nin ABD'den yaptığı hizmet alımlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Bu şekilde, gerçek ticaret açığının yaklaşık 50 milyar Euro'ya düşebileceğini ifade etti. Bu farkın, doğalgaz (LNG), tarım ürünleri ve diğer bazı kalemlerde yapılacak alımlarla kolaylıkla kapanabileceğini söyledi. Ancak, AB içinde böyle bir anlaşmanın üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmesinin kolay olmayacağını da vurguladı.





ÇİN'E KARŞI ORTAK DURUŞ

Sefcovic, Çin'in ihracattaki artışının küresel ticaret dengeleri üzerindeki etkilerini de dile getirerek, bu konuda ABD ile işbirliği yapmaya açık olduklarını belirtti. Çin'e karşı ortak bir duruşun, ticaret anlaşmasına yönelik süreci hızlandırabilecek önemli bir unsur olabileceğini ifade etti.