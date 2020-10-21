Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkeler Kıbrıs ve Malta'nın ülkede belli bir meblağın üzerinde yatırım yapanlara vatandaşlık verilebilmesine olanak sağlayan uygulamanın AB yasaları ile çeliştiği gerekçesiyle iki ülke hakkında hukuki süreç başlattı.





Komisyon'dan yapılan açıklamada, "bu ülkelerle gerçek bir bağı olmayan kişilere yatırım veya belli bir miktar para karşılığında AB vatandaşlığı verilmesinin birlik vatandaşlığının özüne aykırı olduğu" vurgulandı. Komisyon, söz konusu uygulamanın tüm AB için bir güvenlik endişesi doğurduğuna dikkat çekti.





AB Komisyonu, söz konusu gerekçelerle iki ülke hakkında "anlaşmayı ihlal süreci" başlattı. İki ülkenin Komisyon'a yanıt vermek için iki ay süresi bulunuyor. Bu süre içerisinde endişelerin giderilememesi halinde Komisyon'un konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıma hakkı bulunuyor.





Avrupa Birliği Komisyonu, "altın pasaport" uygulamasının uzun süredir AB için bir tehlike teşkil ettiğini savunuyordu. Komisyon, Birlik vatandaşlığının doğası gereği bu tür uygulamaların tüm AB için sonuçları olduğu görüşünü savunuyor. Komisyon'dan yapılan açıklamada, "AB ülkesinde vatandaşlık alan bir kişi otomatik olarak birlik vatandaşı oluyor ve bundan doğan tüm haklardan da yaralanabiliyor" denildi. Schengen Bölgesi içinde seyahat özgürlüğü, yerel seçimlerde oy kullanma hakkı, oturma ve çalışma hakkı gibi hakların bunu kapsadığını belirten Komisyon, "altın pasaport" uygulamasının özellikle güvenlik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk konularında endişe yarattığına dikkat çekti.





Kıbrıs, yatırım karşılığı pasaport verilmesi uygulamasının önümüzdeki kasım ayında sonlandırılacağını açıklamıştı. Son 10 yılda çoğu Rus ve Çinli olan 3 bin 500 kişinin Kıbrıs vatandaşlığı aldığı tahmin ediliyor. Kıbrıs bunun için ülkede 2,5 milyon euro tutarında yatırım yapılmasını şart koşuyor.