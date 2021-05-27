Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği'nden Beşar Esad'a kötü haber /27 Mayıs 2021 22:01

Avrupa Birliği'nden Beşar Esad'a kötü haber

Suriye düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin özgür veya adil olmadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından tanınmayacağı belirtildi.

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye'deki devlet başkanlığı seçimlerinin özgür veya adil olmadığını, bu nedenle AB'nin sonuçlarını tanımadığını söyledi.

Portekiz'de AB dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yapan Borell, "Suriye'de dün gerçekleşen seçimlerin özgür ve adil olmadığını, çatışmanın çözümüne katkıda bulunmayacağını, Suriye rejimiyle herhangi bir uluslararası normalleşmeye yol açmayacağını düşünüyoruz" dedi. 

Borell, bu nedenle AB'nin seçimi tanımadığını söyledi. 

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Batı'nın propagandasına rağmen seçimlerde yüksek katılım gösteren vatandaşların ülke yönetimine desteklerini ortaya koyduğunu söylemişti. 
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