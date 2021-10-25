Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği'nden İsrail'e çağrı /25 Ekim 2021 19:20

Avrupa Birliği'nden İsrail'e çağrı

Avrupa Birliği (AB), işgal yerleşimlerinin uluslararası hukukta yasa dışı olduğunu hatırlatırken, İsrail rejimine işgal inşaatlarını durdurma çağrısında bulundu.

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında bin 300'den fazla yeni konut inşası ile Kudüs'teki Givat Hamatos'ta 83 ilave birimin inşaatı için ihale duyuruları yayımladığı anımsatıldı.

İşgal yerleşimlerinin uluslararası hukukta yasa dışı olduğu vurgulanan açıklamada, bunların aynı zamanda iki devletli çözüm ve İsrail ile Filistin arasında kalıcı ve kapsamlı barışın önünde engel teşkil ettiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "AB, Kudüs dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlarda iki tarafın üzerinde uzlaşmadığı herhangi değişikliği tanımayacağını ısrarla ortaya koymuştur. İsrail hükümetine yerleşim inşaatlarını durdurması ve duyurulan ihalelere devam etmemesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

İşgal altındaki Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi işgal birimi yer alıyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm işgal birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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