Samanyolu Haber /Teknoloji / Avrupa Birliği'nden Meta'ya 798 milyon euro ceza /14 Kasım 2024 18:46

Avrupa Birliği'nden Meta'ya 798 milyon euro ceza

AB Komisyonu, küçük ilanlar hizmeti Facebook Marketplace ile haksız rekabet sağladığı gerekçesiyle internet devi Meta'ya 798 milyon euro ceza verdi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sosyal medya platformu Facebook'un sahibi Meta şirketine rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 798 milyon euro para cezası verdi.

AB Komisyonu'ndan bugün Brüksel'de yapılan açıklamada, Meta'nın "Çevrim içi küçük ilanlar hizmeti Facebook Marketplace'i kişisel sosyal medya ağı Facebook'a bağlayarak diğer çevrim içi küçük ilan hizmet verenlere karşı haksız ticaret koşulları" yarattığı belirtildi.

Facebook Marketplace'de kullanılmış eşyalar satışa sunuluyor. Bunun için kullanıcıların Facebook hesaplarına giriş yapmaları yeterli oluyor. Kullanıcılar, Facebook hesapları üzerinden otomatik olarak küçük ilanlar hizmetine erişim sağlıyor. AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Meta'nın bu şekilde "Diğer çevrim içi küçük ilanlar hizmeti sunanların erişemediği imkanlara sahip olduğunu" belirtti.

Brüksel, Meta hakkındaki soruşturmayı 2021 yılının Haziran ayında başlatmıştı.

ABD merkezli Meta ise AB Komisyonu'nun verdiği ceza karşısında yasal yollara başvuracağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, cezaya itiraz edileceği belirtilerek, "Bu karar Avrupa'da gelişen çevrim içi küçük ilanlar piyasasının gerçekliğini göz ardı ediyor. Ancak Meta, bir mahkeme kararı çıkan kadar AB Komisyonu'nun talimatlarına uyacak" denildi.
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