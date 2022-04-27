Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği'nden Rusya'ya gaz tepkisi /27 Nisan 2022 13:12

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya gaz tepkisi

Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışını durdurmasına Avrupa Birliği’nden tepki geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu adımın Rusya’nın bir gaz tedarikçisi olarak güvenilmezliğini ortaya koyduğunu söyledi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Avrupa'daki bazı ülkelere doğalgaz akışını durdurmasını “şantaj” olarak niteledi.

Von der Leyen, bu adımın kabul edilemez olduğunu ve Rusya'nın bir gaz tedarikçisi olarak güvenilmezliğini ortaya koyduğunu söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan gaz akışının kesilmesi ihtimaline göre acil durum planı hazırladığını kaydeden von der Leyen, Avrupa Komisyonu olarak alternatif kaynaklar bulunması için ülkelerle temas halinde olduklarını belirtti.

“Avrupa ve dünya liderleriyle Avrupa'da enerji tedariğinin güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz” diyen von der Leyen, Rusya'ya ortak yanıt vereceklerini ifade etti.

Rus enerji şirketi Gazprom, bugün yaptığı açıklamada Bulgaristan ve Polonya'ya gaz akışının kesildiğini duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamada iki ülke ruble ile ödeme yapmadığı için gaz akışının kesildiği belirtilmişti.
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