Avrupa Birliği'nden sığınmacı açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü yapacağı Brüksel ziyareti öncesinde Türkiye'ye sığınmacı ve göçmenleri Yunanistan sınırından çekme çağrısında bulundu. Yunanistan sınırında yaşanan durumu değerlendiren von der Leyen Brüksel'de yaptığı açıklamada "Bugün derin bir ikilemin ortasındayız" diye konuştu. Yaşananların AB dış sınırlarına siyasi bir baskı yarattığına işaret eden AB Komisyonu Başkanı, bunun yanı sıra sınırlara dayanan sığınmacıların da Yunanistan ve Türkiye'nin de desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.







Von der Leyen bu duruma ancak sınırdaki baskıyı geri çekerek, aynı zamanda da iltica başvurusu yapma hakkı tanıyarak bir çözüm bulunabileceğini kaydetti. Von der Leyen, "İltica başvurusunda bulunmak temel bir haktır ve buna saygı duyulması gerekir" dedi. Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa'ya gidecek sığınmacıların durdurulmayacağını açıklamasının ardından, yasa dışı yollarla ülkeye giren kişilerin iltica başvurularını bir ay süreyle askıya almıştı





Türkiye-Yunanistan sınırında son durum





Yunanistan devlet radyo ve televizyon kurumu ERT ve Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı'nda Pazar günü sakin bir gece geçirildi. Sadece birkaç kişinin sınırın Türkiye tarafından taş attığı kaydedildi.





Yunan güvenlik güçlerinin, hafta sonunda Meriç Nehri'ni veya sınırdaki telleri aşarak AB sınırlarına girmek isteyen yaklaşık bin 650 kişiyi durdurdukları bildirildi. Emniyet güçlerinin Pazar günü Yunan topraklarına ayak basmayı başaran iki kişiyi de yakaladığı belirtildi.





Yunan polisi hafta sonunda sınıra dayanan kalabalık sığınmacıları dağıtmak için defalarca göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı. Resmi verilere göre hafta sonunda Ege Denizi'nin doğusundaki adalara ise neredeyse hiç sığınmacı gelmedi. Sadece 17 kişiyi taşıyan bir şişme botun Kos adasına ulaştığı kaydedildi. Türkiye, tehlikeli olduğu gerekçesiyle deniz geçişlerine izin vermeyeceğini duyurmuştu.