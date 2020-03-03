Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

Sınır kapılarının açılmasının ardından binlerce mültecinin Yunanistan sınırına akın etmesi üzerine AB alarm haline geçti. AB sınır polisi Frontext de Yunanistan sınırında operasyon düzenleme kararı alırken, AB’nin yetkili isimleri de sınıra çıkarma yaptı.







Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den "Avrupa'nın birliğini sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır" açıklaması geldi.





Yunanistan'ın Türkiye sınırını Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile birlikte turlayan AB yetkilileri, Kestanelik köyünde basın toplantısı düzenledi.





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunan hükümetinin sınırlarını koruma çabasını desteklediklerini söyledi.





Von der Leyen, "Sınırlarımızdaki durum, sadece Yunanistan'ın değil, Avrupa'nın bir bütün olarak yönetmesi gereken bir meseledir. Avrupa'nın birliğini sınamak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaktır. Çizgimizi koruyacağız ve birliğimiz galip gelecek" ifadelerini kullandı.





Atina'ya talep ettiği operasyonel desteği sağlayacaklarını söyleyen Von der Leyen, sınırdaki krizle ilgili Yunanistan'a ilk etapta 700 milyon euro mali yardım sözü verdi.





Von der Leyen, bir amaca ulaşmak için insanların malzeme olarak kullanılmasını eleştirdi.





AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Türkiye'ye 2016 yılında AB ile yaptığı sığınmacı geri kabul anlaşmasına saygı gösterme çağrısı yaptı.





Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de "Erdoğan'ın tehditleri başarısızlığa uğradı" dedi.