Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye kınama ve silah satışını durdurma çağrısı /14 Ekim 2019 15:15

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye kınama ve silah satışını durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi oy birliğiyle kınadı, Ankara'ya silah satışının durması çağrısında bulundu ancak bu konuda bağlayıcı bir karar alamadı

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Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi oy birliğiyle kınayan AB, üye ülkelere de Ankara'ya yapılan silah satışlarını durdurma çağrısı yaptı. AB'nin Türkiye'ye yönelik silah satışını yasaklama girişimi konusunda ise ortak bir uzlaşıya varılamadı. Özellikle Almanya, Fransa, İspanya ve Avusturya AB'nin silah satışını askıya alması için bastırıyordu.

Sputnik ajansında yer alan habere göre Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin geçen hafta yaptığı açıklamada, "Siviller, Suriyeli güçler ve bölgenin istikrarı için sarsıcı olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızda aciz davranmayacağız" diyerek Türkiye'ye yönelik yaptırımların masaya geleceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin operasyonunun başlamasının ardından Finlandiya ve Norveç, Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almış, İsveç de bu yaptırımın AB çapında uygulanması önerisinde bulunmuştu.

AB üyesi 28 ülke de ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

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