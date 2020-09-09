Avrupa Birliği'nin Akdenizli üyeleri bir araya geliyor

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere gör önümüzdeki perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde, Avrupa Birliğinin (AB) Akdeniz'e kıyısı olan üyelerinin katılımıyla Korsika Adası'nda yapılacak gayriresmi zirve toplantısında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ele alınacağı bildirildi. Elysee Sarayı çevrelerine dayandırılan habere göre Avrupalıların, NATO müttefiki Türkiye ile "seviyeli bir diyalog" sürdürmesinden yana olduğunu ifade eden Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'dan da "açıklık" bekliyor.





Korsika'daki gayriresmi zirveye ev sahibi Fransa'nın yanı sıra, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Malta, İtalya, İspanya ve Portekiz'in hükümet ve devlet başkanları katılacak.





Doğu Akdeniz'de yetki alanları ve kıta sahanlığı ile ilgili olarak Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı gerginlik son haftalarda giderek tırmanıyor. Fransa Cumhurbaşkanının, zirveden önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile ikili bir görüşme yapmayı planladığı belirtiliyor.





Yunanistan ile ülkesi arasında askeri ortaklık bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artıracağını ifade etmişti. Atina kaynaklı bazı haberlerde ise, Yunanistan'ın Fransa'da üretilen Rafale tipi savaş uçakları alacağı iddia edilmişti.





Korsika'daki gayriresmi zirvede, Doğu Akdeniz konusunun yanı sıra Libya'daki gelişmelerin ve Akdeniz üzerinden gelen sığınmacı göçünün de ele alınması bekleniyor.





Türk-Yunan askeri heyetleri toplantısı ertelendi





Bu arada Reuters Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, daha önce Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında, NATO Karargahında bugün yapılacağı açıklanan toplantının perşembe gününe ertelendiğini bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz ay Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan savaş gemileri arasında yaşanan küçük çaplı çarpışmanın benzeri bir krizin önüne geçmek için her iki tarafı toplantıya davet etmişti.





Yunanistan Türkiye'yi, kendi adalarının yetki sahasında, yasa dışı bir şekilde doğal gaz arama faaliyetinde bulunmakla suçlarken; Türkiye bu iddiayı reddederek, söz konusu suların kendi kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu ifade ediyor.



