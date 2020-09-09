Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği'nin Akdenizli üyeleri bir araya geliyor /09 Eylül 2020 00:10

Avrupa Birliği'nin Akdenizli üyeleri bir araya geliyor

Avrupa Birliği'nin Akdeniz'e kıyısı olan üyelerinin Fransa'ya bağlı Korsika Adası'nda bir toplantı yapacağı bildirildi.

SHABER3.COM

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere gör önümüzdeki perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde, Avrupa Birliğinin (AB) Akdeniz'e kıyısı olan üyelerinin katılımıyla Korsika Adası'nda yapılacak gayriresmi zirve toplantısında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ele alınacağı bildirildi. Elysee Sarayı çevrelerine dayandırılan habere göre Avrupalıların, NATO müttefiki Türkiye ile "seviyeli bir diyalog" sürdürmesinden yana olduğunu ifade eden Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'dan da "açıklık" bekliyor.

Korsika'daki gayriresmi zirveye ev sahibi Fransa'nın yanı sıra, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Malta, İtalya, İspanya ve Portekiz'in hükümet ve devlet başkanları katılacak.

Doğu Akdeniz'de yetki alanları ve kıta sahanlığı ile ilgili olarak Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı gerginlik son haftalarda giderek tırmanıyor. Fransa Cumhurbaşkanının, zirveden önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile ikili bir görüşme yapmayı planladığı belirtiliyor.

Yunanistan ile ülkesi arasında askeri ortaklık bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artıracağını ifade etmişti. Atina kaynaklı bazı haberlerde ise, Yunanistan'ın Fransa'da üretilen Rafale tipi savaş uçakları alacağı iddia edilmişti.

Korsika'daki gayriresmi zirvede, Doğu Akdeniz konusunun yanı sıra Libya'daki gelişmelerin ve Akdeniz üzerinden gelen sığınmacı göçünün de ele alınması bekleniyor.

Türk-Yunan askeri heyetleri toplantısı ertelendi

Bu arada Reuters Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, daha önce Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında, NATO Karargahında bugün yapılacağı açıklanan toplantının perşembe gününe ertelendiğini bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz ay Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan savaş gemileri arasında yaşanan küçük çaplı çarpışmanın benzeri bir krizin önüne geçmek için her iki tarafı toplantıya davet etmişti.

Yunanistan Türkiye'yi, kendi adalarının yetki sahasında, yasa dışı bir şekilde doğal gaz arama faaliyetinde bulunmakla suçlarken; Türkiye bu iddiayı reddederek, söz konusu suların kendi kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu ifade ediyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Birliği'nin Akdenizli üyeleri bir araya geliyor Sonraki Haber >>

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:38:47