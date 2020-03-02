Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği'nin raporu: 'Yunanistan’a kitlesel göç olabilir' /02 Mart 2020 18:09

Avrupa Birliği'nin raporu: 'Yunanistan’a kitlesel göç olabilir'

Suriye’nin İdlib kentinde 36 askerin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırısının ardından Avrupa Birliği’ni (AB) her defasında kapıları açmakla tehdit eden Ankara, bu kez dediğini yaptı ve sınır kapılarını açtı.

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Mültecilere Avrupa kapılarının açılacağı yönündeki açıklamanın ardından kısa sürede polisin tahsis ettiği araçlarla binlerce mülteci Edirne'de Yunanistan sınırına dayandı.

Alman Die Welt gazetesine Avrupa Birliği sınır koruma ajansı Frontex’ten sızan rapora göre önümüzdeki günlerde AB-Türkiye sınırında durumun daha da kritik hale gelecek.

AB sınırı ve sahil güvenlik polisi Frontex, Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki durumun kötüleşmesini bekliyor ve kitlesel bir göçmen akını bekliyor.

Rapor, Türkiye’nin karadan ve denizden Yunanistan’a geçme girişimlerini artık durdurmayacakları açıklamasının ardından geldi.

Raporda "Türk makamları sınır geçişlerini engellese bile önümüzdeki günlerde sınırdaki sıkıntının artması bekleniyor" denildi.

Rapora göre Frontex, AB'nin Türkiye sınırlarında alarm derecesini yükseltti.

Yunanistan, ülkenin sınırlarını korumak amacıyla Frontex'in Hızlı Sınır Müdahale Ekibi’nin (RABIT) görevlendirilmesini istedi.
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