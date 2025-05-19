Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa bu seçime kilitlenmişti: Romanya'nın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu /19 Mayıs 2025 09:38

Avrupa bu seçime kilitlenmişti: Romanya'nın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Romanya'da Avrupa Birliği (AB) referandumu gibi görülen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan oldu.

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Romanya'da dün ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Avrupa yanlısı Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan oldu. Liberal eğilimli Dan oyların yüzde 54'ünü aldı. Aşırı sağcı ve ABD Başkanı Donald Trump hayranı George Simion ise yüzde 46'da kaldı.

DW Türkçe'nin haberine göre sandık çıkış anketleri Dan'ı açık ara önde gösterse de seçim sonrası ilk dakikalarda her iki aday da zafer ilan etti. "Bu seçimin açık galibi biziz" diyen Simion oy sayım süreci ilerledikçe yenilgiyi kabul etti, "Seçimleri o kazandı, Romanya halkının tercihi bu oldu" açıklamasıyla rakibini tebrik etti.

Simion 4 Mayıs'taki ilk turda oyların yüzde 41'ini alarak sandıktan büyük farkla birinci çıkmıştı.

İkinci turda sandığa gitme oranı yüzde 65 ile 1996'dan beri en yüksek oranda oldu. Seçimlerin tekrarlanan ilk turunda katılım yüzde 53 seviyesinde kalmıştı.

İlk tur "Rusya şüphesiyle" iptal edilmişti
Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri Avrupa Birliği (AB) referandumu gibi görülüyordu. Kasım 2024'te yapılan ilk tur oylama, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi, sandıktan birinci çıkan Rusya yanlısı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu'nun tekrar yarışması da yasaklandı.

Georgescu kendi adaylığı engellenince Simion'u destekledi. Rusya yanlısı tutumuyla bilinen Romanya'nın Birliği için İttifak (AUR) partisinin adayı Simion, eğer cumhurbaşkanı seçilirse Georgescu'yu başbakan olarak atayacağını duyurmuştu.

Ukrayna'nın komşusu Romanya'da cumhurbaşkanları dış politika ve güvenlik konularında söz sahibi.
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