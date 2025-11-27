Avrupa çocuklara sosyal medyayı yasaklıyor: İşte alınan kararlar!

Strazburg’daki oturumda kabul edilen önerge, çocukların çevrimiçi ortamlarda maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal risklerin giderek arttığını vurguluyor.





Önergenin Temel Maddeleri:

Sosyal medya platformları için asgari yaş sınırı 16 yaş olarak belirlendi.





13-16 yaş arası çocuklar platformlara yalnızca ebeveyn izniyle girebilecek; 13 yaş altı ise tamamen erişimden uzak tutulacak.

Özellikle yapay zeka destekli uygulamalara erişim 16 yaş üstüyle sınırlandırılacak.





Zorunlu Yaş Doğrulama Talebi:

AP, tüm AB ülkelerinde zorunlu bir yaş doğrulama sistemi kurulmasını istedi.





Bağımlılık davranışını tetikleyen sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, ödül döngüleri, uygulama içi para birimleri, çarkıfelek ve “ilerlemek için ödeme” tarzı mekanizmaların reşit olmayanlar için yasaklanması gerektiği belirtildi.





Yaş Doğrulama Sistemi Prototipi: AB Komisyonu, kimlik bilgisi paylaşmadan yaş doğrulaması yapılabilen bir sistemin prototipini geliştirdi. Bu sistem Danimarka, Yunanistan, İspanya, Fransa ve İtalya’da pilot olarak test edilecek.





Yapay Zeka Uygulamalarına Sınırlama: Sosyal medya dışında yapay zeka sohbet botları ve video paylaşım platformları için de 16 yaş sınırı getiriliyor.





Bağımlılık Önleyici Tasarım Yasakları: Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve ödül döngüleri gibi özellikler reşit olmayanlar için yasaklanacak.





AB Genelinde Ortak Yasal Çerçeve: Önerge, bir AB direktifi haline getirilmeye hazırlanıyor; böylece tüm üye ülkelerde tutarlı bir yaş sınırı uygulanacak.





Dijital Kimlik Çalışmaları: Yaş doğrulama için dijital kimlik uygulaması gündemde. Çocukların hesapları varsayılan olarak “gizli” açılacak ve istemedikleri içerikler tekrar karşılarına çıkmayacak.