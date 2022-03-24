Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa’da 6 bin avro Türkiye’de 200 bin lira /24 Mart 2022 22:09

Avrupa’da 6 bin avro Türkiye’de 200 bin lira

Citroen’in satışa sunacağı Ami modelinin fiyatları da belli oldu. Buna göre araç Avrupa’da 6 bin avro, Türkiye’de ise 200 bin lira.

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Elektrikli araç modellerine bir yenisi daha eklendi. Citroen’in satışa sunacağı Ami modelinin en ucuz elektrikli araç olması bekleniyor.

Evrensel'de yer alan habere göre Fransız otomobil markası Citroen’in satışa sunacağı Ami modeli, Avrupa’da 6 bin 900 avrodan satışa sunulurken, Türkiye’de 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

En ucuz elektrikli araç olması beklenen otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf  tutulurken, ülkemizde otoyollara çıkışı ve İstanbul’daki boğaz köprülerinden geçmesi yasak olacak.

CİTROEN AMİ'NİN MENZİLİ NE KADAR GİDİYOR?

Tek şarj ile ortalama 70-75 km arası civarında elektrikli olarak sürüş menziline sahip Citroen Ami, 5.5 kWh kapasitesi ile bataryalarını 220 volt standart ev tipi prizlerle 3 saatlik süre içerisinde tam şarj olarak doldurabiliyor. Tabii araçtaki kişi sayısı, ne kadar hızlı kullandığınız, yokuş çıkmak gibi durumlar menziline etki edebiliyor. Ayrıca Ami'nin en yüksek hızı saatte 50 km olarak geçiyor.
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