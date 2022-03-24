Avrupa’da 6 bin avro Türkiye’de 200 bin lira

Elektrikli araç modellerine bir yenisi daha eklendi. Citroen’in satışa sunacağı Ami modelinin en ucuz elektrikli araç olması bekleniyor.



Evrensel'de yer alan habere göre Fransız otomobil markası Citroen’in satışa sunacağı Ami modeli, Avrupa’da 6 bin 900 avrodan satışa sunulurken, Türkiye’de 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Fransız otomobil markası Citroen’in satışa sunacağı Ami modeli, Avrupa’da 6 bin 900 avrodan satışa sunulurken, Türkiye’de 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.





CİTROEN AMİ'NİN MENZİLİ NE KADAR GİDİYOR?





En ucuz elektrikli araç olması beklenen otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf tutulurken, ülkemizde otoyollara çıkışı ve İstanbul’daki boğaz köprülerinden geçmesi yasak olacak.Tek şarj ile ortalama 70-75 km arası civarında elektrikli olarak sürüş menziline sahip Citroen Ami, 5.5 kWh kapasitesi ile bataryalarını 220 volt standart ev tipi prizlerle 3 saatlik süre içerisinde tam şarj olarak doldurabiliyor. Tabii araçtaki kişi sayısı, ne kadar hızlı kullandığınız, yokuş çıkmak gibi durumlar menziline etki edebiliyor. Ayrıca Ami'nin en yüksek hızı saatte 50 km olarak geçiyor.