Avrupa’da aşı müjdesi: Yılbaşından önce izin çıkıyor

Önce İngiltere, ardından ABD ve Kanada’da korona aşısına başlanması Avrupa’da ne zaman aşı izni çıkacağı üzerine EMA ve Avrupa hükümetleri üzerinde kamuoyu baskısını artırdı. Almanya’da geliştirilen BioNTech aşısına önce başka ülkelerde başlanması ve Almanya’nın EMA’yı beklemesi yoğun eleştirilere hedef oldu. Baskılar üzerine Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) 29 Aralık tarihinde aşıya onay planını bir hafta öne çektiği açıklandı. EMA’nın 23 Aralık’ta BioNTech’in geliştirdiği aşıya izin vereceği bildirildi.







SEVİNDİRİCİ HABER

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, haberi “Bu sevindirici bir haber” dedi. Spahn, EMA aşı izninin acil izin değil, düzenli izin olduğunu vurguladı ve “Biz aşıya güveni sağlamak için acil izin değil, düzenli izin istedik. EMA’nın vereceği izin koronaya karşı dünyada ilk düzenli aşı izni olacak” dedi. Spahn izin çıktıktan sonra hızla aşılamaya başlayacaklarını vurguladı ve bunun yılbaşı öncesi olacağını söyledi.