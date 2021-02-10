Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa’da aşı pasaportu hareketliliği başladı /10 Şubat 2021 19:20

Avrupa’da aşı pasaportu hareketliliği başladı

Avrupa'da aşı pasaportuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Romanya, Polonya ve Estonya, aşı pasaportu ile gelenlere karantina yükümlülüğünü kaldırdı. Türkiye, Fransa ve Hırvatistan’ın bu konuda henüz bir kararı yok. Almanya, aşı yaptırmayanlara sürekli corona karantinasını tartışıyor. İtalya ve Avusturya ise, "Aşının, bulaşmayı durdurduğu kanıtlanmadan karantinayı kaldırmayız" diyor.

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Avrupa Birliği'nde Yunanistan'ın turizm sezonunu kurtarabilmek için önayak olduğu aşı pasaportu, AB bu konuda henüz resmi bir karar almadan başladı.

Şubat ayı başında AB'de görüşülen ancak aşılamanın artmasından sonra karara varılacağı belirtilen uygulamayı, İspanyollar başlattı. Yılda 9 milyon Alman vatandaşının gittiği Mallorca Adası ile diğer adalara, “Aşısı olmayan Almanların alınmayacağı“ açıklandı. Almanya ise, aşı yaptırmayanlar için corona yasaklarının kalkmamasını ve tatilin ancak aşı pasaportu olanlar için mümkün olmasını tartışıyor.

YAZ TATİLİNİN ÖNKOŞULU

Karara gerekçe olarak, tatil yörelerinde hızla düşen corona vakalarının yeniden tırmanmasının istenmemesi gösterildi. İspanya Palma, Alicante ve Costa Brava gibi yerlere ancak aşı olduğunu kanıtlayan belge ile girilebileceğini resmen duyururken, bunun hem tatil, hem de güvenli seyahat için bir önkoşul olduğunu açıkladı.

HANGİ ÜLKELER BAŞLATTI

Almanya ve AB, yaz aylarına kadar halkın yüzde 54'ünü aşılamayı planlıyor. Henüz kitlesel aşılama olmadan aşı pasaportu şartını getiren diğer ülkeler de var. Yunanistan, “Seyahat serbestisi için aşı şart” diyor ve AB gecikirse, kendisinin başlatabileceğini söylüyor. Romanya, Polonya, Estonya; aşı pasaportu olanların karantina yükümlülüğünü kaldırdı.

Türkiye, Fransa ve Hırvatistan ise aşı olanlara henüz ekstra bir hak ya da seyahat özgürlüğü kararı açıklamadı.
İtalya ve Avusturya ise, aşı pasaportuna şu an için gerek duymuyor. İki ülkenin sağlık yetkilileri, “Aşı olanların coronayı diğerlerine bulaştırma riskinin azaldığını henüz bilmiyoruz” diyor.
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