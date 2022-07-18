Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa’da aşırı sıcaklar sebebiyle 1000'den fazla ölüm var /18 Temmuz 2022 14:22

Avrupa’da aşırı sıcaklar sebebiyle 1000'den fazla ölüm var

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, Fransa, İspanya ve Portekiz'de en az 1000 kişinin ölümüne neden oldu. İngiltere'de bugün termometrelerin 43 dereceyi göstermesi beklenirken, Portekiz, 47 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar sağlıklı kişilere bile 'dışarı çıkmayın' uyarısı yaparken, ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor.

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Avrupa aşırı sıcaklarla kavuruluyor… Fransa İspanya ve Portekiz'de aşırı sıcak hava dalgası, 1027 kişinin ölümüne neden olurken, Batı Avrupa'da orman yangınları da etkisini göstermeye başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İngiltere’de termometrelerin bugün 43 dereceyi göstermesi beklenirken, yetkililer binlerce kişinin hayatını kaybetmesinden endişe duyduklarını açıkladı. Ülke tarihinin en sıcak gününde yetkililer ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı yapsa da halkın büyük bir kısmı serinlemek için su kenarlarına akın etti.  Meteoroloji Müdürlüğü, Pazartesi ve Salı günleri aşırı sıcaklıklar görüleceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgasının güneydoğuda Londra’dan kuzeyde York ve Manchester’a dek tüm İngiltere’de hissedileceği açıklandı.

UK weather forecast: People warned to stay at home today with Britain set for 41°C heatwave hotter than Sahara

İNGİLTERE’DE OKULLAR KAPATILDI
İngiltere Hava durumu servisi  Met Office’den yapılan açıklamada, bugün ülke genelinde bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı açıklandı. Beklenen olağanüstü sıcaklığın 43 dereceyi bulabileceği belirtildi. Ülke genelinde okullar kapatılırken, Ulusal Demiryolları Şebekesi de vatandaşlara sadece gerekli olduğu durumlarda seyahat etmeleri çağrısında bulundu. Ülkede bazı yollarda meydana gelen erimelerin ulaşımda da aksaklıklara neden olması bekleniyor…

İngiltere’de doktor muayenehaneleri ve özel sağlık merkezleri de kapanma kararı alırken sağlık görevlileri insanları ciddi sağlık risklerinden kaçınmak için dikkatli olmaya çağırdı.

FRANSA, PORTEKİZ VE İSPANYA’DA ORMAN YANGINLARI
Fransa'nın güneyi de orman yangınlarının etkisi altında. 6 gündür devam eden orman yangınlarında 10 bin 500 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi. İspanya’da ise 30 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 3 bin 200 kişinin de tahliye edildiği açıklandı. Portekiz'de çıkan orman yangınlarının şu an kontrol altında olduğu ifade edildi. Yunanistan’da da orman yangınları zaman zaman etkisini gösteriyor.

47 DERECE İLE REKOR KIRILDI
Fransa da bu hafta sıcak hava dalgasının zirveyi görmesi ve yeni sıcaklık rekorları kırılması bekleniyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 42 dereceyi geçmesi bekleniyor. Portekiz’de de termometreler 47 derece ölçülürken, bu ülkede Temmuz ayınca sıcaklık rekoru kırıldığı anlamına geliyor. Yunanistan’ın başkenti Atina’da da dün termometreler 33 dereceyi gösterdi.

Met Office’in baş meteorologu Paul Davies Avrupa’da yaşanan durumu ‘olağanüstü’ olarak nitelendirirken, sıcaklıktaki artışın iklim değişikliğiyle ‘tamamen tutarlı’ bir şekilde yükseldiğini de aktardı. Davies, Sky News’e bugün gördüğü hava durumu çizelgelerinin ‘şaşırtıcı’ olduğunu ve 30 yıllık kariyeri boyunca gözlemlediği hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

Türkiye’nin de Çarşamba gününden itibaren Avrupa’dan gelecek sıcak hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor…
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