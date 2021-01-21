Avrupa’da bir ilk: Google, Fransız yayıncılar ile telif anlaşması imzaladı





ABD merkezli internet devi Google ve bir grup Fransız yayıncı, çevrimiçi içerik için Google'ın kendilerine ödeme yapmasını sağlayacak genel bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını açıkladı.





Fransız yayıncılar birliği Alliance de la presse d'information générale (APIG) ve Google arasında varılan anlaşma; günlük yayın hacmi, aylık internet trafiği, ‘siyasi ve genel bilgilere katkıda bulunma’ gibi başlıklardan oluşuyor.





Google ve APIG, anlaşma kapsamında ulusal ve yerel yayıncıları da içeren üyelere ayrılan bütçeyi ise henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Ücretin hesaplanma kriterlerine ilişkin detaylar da açıklanmadı.





Google, bu konuda şimdiye kadar yalnızca ulusal gazeteler Le Monde ve Le Figaro dahil birkaç kuruluşla anlaşma imzalamıştı.





AB, Şubat 2019'da telif hakları konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Düzenlemeyle, Google gibi internet platformlarının arama sonuçlarında haberleri yayınlayabilmek için içerik üreticilerinden ücret karşılığında lisans alması gerekiyordu.





YouTube gibi platformların fikri mülkiyet haklarına aykırı içerikleri kaldırması ve içerik sağlayanlara daha fazla ödeme yapmasının sağlanması da anlaşma kapsamındaydı.