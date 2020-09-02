Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa’da ‘corona’ vakaları yine marttaki zirve seviyelerde /02 Eylül 2020 18:23

Avrupa’da ‘corona’ vakaları yine marttaki zirve seviyelerde

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Avrupa’daki Covid-19 vakalarının, salgının zirve yapmaya başladığı mart seviyelerine yükseldiğini açıkladı.

SHABER3.COM

ECDC Başkanı Andrea Ammon, “Virüs, yazı uyuyarak geçirmedi. Tatile çıkmadı” dedi.

100 bin kişide 46 vaka
Ammon, bu hafta Avrupa’nın genelinde her 100 bin kişiden 46’sında virüs tespit edildiğine işaret ederek “Martta gördüğümüz sayılara neredeyse geri döndük” dedi.

ECDC verilerine göre, Avrupa’da ‘corona’ vakalarında artışın başladığı mart ayının sonunda vaka sayısı her 100 bin kişide 40 kişi seviyesindeydi. Bu sayı nisan sonuna kadar her 100 bin kişi için 70’e çıkmıştı.

Vaka sayılarında şu andaki artış kısmen daha fazla test yapılmasından da kaynaklanıyor.

ECDC başkanı, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ile Britanya, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’ı içeren verilerin, ülkelere göre her 100 bin kişi başına iki ila 176 vaka arasında değişiklik gösterdiğini de sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

tatilcilere ayı sürprizi

tatilcilere ayı sürprizi

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:05:49