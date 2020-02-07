Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa’da dizelin payı küçülüyor, elektrikli büyüyor /07 Şubat 2020 11:46

Avrupa’da dizelin payı küçülüyor, elektrikli büyüyor

Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki dizel motorlu araçların payı yüzde 35.9’dan 30.5’e geriledi.

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AVRUPA Otomobil İmalatçıları Birliği (ACEA) 2019’a ilişkin otomobil motor çeşitlerinin piyasa pay oranlarını açıkladı. Buna göre, AB ülkelerindeki dizel motorlu otomobil satışları gerilemeye devam ediyor. 2018’de yüzde 35.9 olan dizel motorlu araçların piyasa payı geçen yıl yüzde 30.5’e düştü. Geçen yıl trafiğe yeni çıkan benzin motorlu otomobillerin piyasa payı yüzde 56.6’dan 58.9’a çıktı.

ELEKTRİKLİ ARTTI
Aynı dönemde elektrikli şarj edilebilen otomobil satışları da arttı. Bu sınıfa dahil olan otomobillerin piyasa payı geçen yıl bir önceki yıla göre 1 puanlık artış göstererek yüzde 3.1’e yükseldi. Dizel motorlu araçların çevreyi daha fazla kirlettiği gerekçe gösterilmiş, İngiltere ve Fransa dahil birçok Avrupa ülkesi, 2040’tan itibaren dizel araçları yasaklayacağını açıklamıştı.
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