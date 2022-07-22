Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 5 düştü

Kuzey Akım 1’den bu sabah saatlerinden itibaren başlayan akış, tam kapasiteye işaret ederek bölgenin enerji piyasasında gevşeme sağladı. Rus gazını Almanya’ya taşıyan boru hattı Kuzey Akım 1’de onarımların tamamlanmasının ardından bugün akış başladı.





Birkaç saat içinde talep edilen akış hacmine ulaşılacağı belirtilirken Avrupa’da doğal gaz fiyatlarında da yüzde 5’i aşan düşüş gerçekleşti. Kuzey Akım 1 akışı, 11 Temmuz ‘dan itibaren bakım çalışmaları için durdurulmuştu. Bugün itibarıyla Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, 155 euro’dan 146 euro’ya geriledi.







