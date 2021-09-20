Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa’da doğalgaz krizi /20 Eylül 2021 19:22

Avrupa’da doğalgaz krizi

Avrupa'da doğalgaz arzındaki darboğaz devam ederken İngiltere fiyatlardaki keskin artışın ardından enerji şirketlerine kredi sağlamayı planlıyor. Norveç ise Avrupa'ya doğalgaz ihracatını artıracak.

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İngiltere toptan doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışın ardından enerji şirketlerine devlet destekli kredi imkanı sağlamayı planlıyor.İngiltere’deki büyük doğalgaz dağıtım şirketleri, gaz fiyatlarındaki artışın ardından iflas eden dağıtım şirketlerinin müşterilerine de hizmet verebilmek için hükümetten yardım istemişti.

FİYATLARDA FAHİŞ ARTIŞ

Avrupa’da toptan gaz fiyatları son aylarda keskin yükseliş kaydetti. Fiyat artışında ülke ekonomilerinin koronavirüs salgınından toparlanması ve Asya ülkelerinden gelen yüksek sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) talebi nedeniyle Avrupa’ya sevk edilen doğalgazın azalması etkili oldu.

Doğalgaz tedarik zincirindeki darboğaz, doğrudan enerji sektörüyle ilgisi bulunmayan ve büyük et kombinalarında kullanılan karbondioksit gibi kimyasalların üretiminde de aksamaya yol açtı.

“HİZMETE DEVAM EDİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Doğalgaz fiyatlarındaki artış geçtiğimiz haftalarda dört dağıtım şirketinin alım-satım işlemlerini durdurmasına yol açarken İngiltere’nin iş dünyası, enerji ve sanayiden sorumlu bakanı Kwasi Kwarteng, National Grid, Centrica, EDF ve düzenleyici kurum Ofgem ile Cumartesi günü acil toplantı düzenledi.

Kwarteng Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Eğer bir tedarikçi faaliyet gösteremez hale gelirse Ofgem müşterilerin gaz ve elektriğe erişimlerinin kesintisiz olarak devam etmesini sağlayacak” dedi.

Kwarteng “Son tedarikçi de tedariği sağlayamazsa Ofgem ve hükümet özel bir yetkili atayacak. Burada amaç şirket kurtarılana ya da müşteriler yeni tedarikçilere taşınıncaya kadar müşterilere hizmet verilmeye devam edilmesi” dedi.

BBC’nin haberinde hükümetin devlet destekli krediler sağlayarak şirketlerin batmasını engellemeyi planladığı bilgisi yer aldı.

NORVEÇ İHRACATI ARTIRACAK

Bu sırada enerji krizi nedeniyle Norveç’in, Avrupa’daki tedarik darboğazı nedeniyle doğalgaz fiyatlardaki keskin yükselişin ardından Avrupa ülkelerine ihraç ettiği doğalgazın miktarını artıracağı belirtildi.

Buna göre Norveç devleti, kamu enerji şirketi Equinor’un önümüzdeki 12 ay boyunca iki offshore sahasından doğalgaz ihracatını artırmalarına izin verecek.

Rus Gazprom’dan sonra Avrupa’nın ikinci büyük doğalgaz tedarikçisi olan Equinor, hükümetin Trol ve Oseberg sahalarından 1 Ekim’den itibaren doğalgaz ihracatında toplam 2 milyar metreküp artışa izin verdiğini açıkladı.

Bu artış, Norveç’in yıllık doğalgaz ihracatının yaklaşık yüzde 2’sine tekabül ediyor.Avrupa doğalgaz fiyatları için gösterge olan Hollanda doğalgaz vadeli fiyatları yıl başına kıyasla yüzde 200’den fazla artarak tarihi zirveye yükseldi.
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