Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa’da elektrik fiyatı ne kadar? /02 Ocak 2022 13:34

Avrupa’da elektrik fiyatı ne kadar?

Yeni yılda mesken aboneleri için elektriğe kullanım miktarına göre yüzde 50'den başlayan ve yüzde 127'ye kadar çıkan oranlarda zam yapıldı. Türkiye'de elektrik fiyatı ne kadar oldu? Avrupa ülkelerinde elektrik fiyatları ne durumda? Almanya'da 1 kWh elektrik ne kadar?

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Türkiye, yeni yıla fahiş zamlarla birlikte girdi. Hükümet, elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprü geçişlerine kadar birçok kaleme zam yaptı. Peki, Türkiye’de elektrik fiyatı ne kadar oldu? Avrupa ülkelerinde elektrik fiyatları ne durumda? Almanya’da 1 kWh elektrik ne kadar?

Yeni yılda zam gelen kalemlerin başında elektrik fiyatları geliyor. Türkiye’de 1 Ocak 2022 itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçildi. Mesken aboneleri için aylık 150 kilowatta kadar tüketim miktarları için fiyat 1,37 TL / kilowatt; 150 kilowattın üstündeki kısım için ise 2,06 TL/ kilowatt oldu. Böylece elektriğin birim fiyatı ilk kademe kullanımda yüzde 50, ikinci kademede ise yüzde 125 zamlanmış oldu.

Türkiye’de elektrik fiyatlarında son 4 yılda 5 kata varan artış oldu. 2018 yılında 0.41 TL karşılığında verilen elektriğin birim fiyatı kademeli olarak 2019 yılında 0.60 TL’ye, 2020 yılında 0.71 TL’ye, 2021 yılında 0.92 TL’ye ve son olarak 2.06 TL’ye yükseltildi.

AVRUPA’DA EN PAHALI ELEKTRİK ALMANYA’DA

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa’da evlerde kullanılan elektriğin birim fiyatının en pahalı olduğu ülke Almanya oldu. Almanya’da 2021 yılının ilk yarısında meskenlerde kullanılan elektriğin birim fiyatı 0.32 cent olarak açıklandı. Bu alanda Almanya’nın hemen ardından 0.29 cent ile Danimarka geliyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ve para birimi euro olan ülkeler arasında elektriğin birim fiyatının en fazla olduğu diğer ülkeler ise şu şekilde: Belçika (0.27 cent), İrlanda (0.26 cent), İtalya (0.23 cent) ve İspanya (0.23 cent).

Öte yandan, 2021 yılının ilk yarısında AB genelinde elektriğin ortalama birim fiyatı ise 0.22 cent olarak açıklandı. Para birimi euro olmayan ülkeler arasında elektriğin en pahalı olduğu ülke 0.18 cent ile Norveç oldu.

BİRİM BAZINDA AVRUPA’NIN EN PAHALI ELEKTRİĞİ TÜRKİYE’DE

Avrupa’da yerel para birimleri baz alındığında en pahalı elektriği satan ülkelerden biri Türkiye oldu. Türkiye’de son yapılan zamların ardından 1 kWh elektriğin fiyatı 1 lira 37 kuruş oldu. 150 kWh’nin üstündeki kullanımlarda ise fiyat 2,06 TL’den satılacak. Türkiye, yerel para birimleri baz alındığında Avrupa’da en pahalı elektriği vatandaşlarına veren ülke oldu. Bu alanda Türkiye’nin en yakın rakibi Ukrayna oldu. Ukrayna’da 2021 yılının ilk yarısında elektriğin birim fiyatı 1.55 grivna’dan veriliyor.

Euro bazında bakıldığında, Avrupa’nın en ucuz elektrik veren ülkelerinden birisi de Türkiye. Yükselen döviz kurları sonrasında Türkiye’de elektriğin birim fiyatı 1 Ocak 2022 kurları dikkate alındığında 0.090 cent olacak. Bu alanda Türkiye’den çok daha ucuz ülkeler mevcut. Moldova’da elektriğin birim fiyatı 0.09 cent, Sırbistan’da 0.08 cent, Gürcistan ve Kosova’da 0.06 cent ve son olarak Ukrayna’da 0.048 cent.
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