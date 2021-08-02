Avrupa’da Erdoğan muhaliflerine yönelik 'hedef listeleri' endişesi yükseliyor

Alman savcılar Türkiye kökenli muhaliflerle ilgili ölüm listelerinin ortaya çıkmasının ardından Türk ırkçı suç grupları ve motorsiklet çetelerini incelemeye aldı.





Vice.com’un haberine göre, Almanya ile birlikte Avrupa’nın iki ülkesinde yaşayan Türkiyeli muhalifler hakkında bu yaz başında bir ölüm listesi hazırlandığı ve listede 55 kişinin yer aldığı bilgisi Türkiyeli gazetecilere ulaştı. Bu gazetecilerin tamamı 15 Temmuz sonrası Erdoğan yönetiminin gazetecileri de kapsayan baskı, keyfi tutuklama ve cezalandırma kampanyası nedeniyle Avrupa’ya çıkmayı tercih etmişti.





“Erdoğan 2103’ten bu yana Türkiye’deki muhalefet üzerinde ağır ve saldırgan bir baskı politikası uyguladı” denilen haberde, 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından yüz binlerce kişinin kamudaki işine son verildiği ve bir kısmının da tutuklandığı hatırlatıldı. Vice’ın haberinde bu baskı politikaları sonucu Almanya’nın zaten büyük Türkiyeli nüfusuna yenilerinin katıldığı vurgulandı.



