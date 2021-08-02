Avrupa’da Erdoğan muhaliflerine yönelik 'hedef listeleri' endişesi yükseliyor

Alman savcılar Türkiye kökenli muhaliflerle ilgili ölüm listelerinin ortaya çıkmasının ardından Türk ırkçı suç grupları ve motorsiklet çetelerini incelemeye aldı.
Vice.com’un haberine göre, Almanya ile birlikte Avrupa’nın iki ülkesinde yaşayan Türkiyeli muhalifler hakkında bu yaz başında bir ölüm listesi hazırlandığı ve listede 55 kişinin yer aldığı bilgisi Türkiyeli gazetecilere ulaştı. Bu gazetecilerin tamamı 15 Temmuz sonrası Erdoğan yönetiminin gazetecileri de kapsayan baskı, keyfi tutuklama ve cezalandırma kampanyası nedeniyle Avrupa’ya çıkmayı tercih etmişti.
“Erdoğan 2103’ten bu yana Türkiye’deki muhalefet üzerinde ağır ve saldırgan bir baskı politikası uyguladı” denilen haberde, 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından yüz binlerce kişinin kamudaki işine son verildiği ve bir kısmının da tutuklandığı hatırlatıldı. Vice’ın haberinde bu baskı politikaları sonucu Almanya’nın zaten büyük Türkiyeli nüfusuna yenilerinin katıldığı vurgulandı.
BELÇİKALI YETKİLİ: ALMANLARIN ELİNDE 50 KİŞİLİK BİR HEDEF LİSTESİ VAR
Adının verilmesini istemeyen Belçikalı bir güvenlik yetkilisi “Almanların elinde hedef alındığı belirtilen 50 kişilik bir liste var. Biz de burada önemli bir Türkiye diasporasına sahibiz ve kimlerin tehdit altında olabileceğini belirlemeye çalışıyoruz. Almanya’daki ırkçı grup ve motorsiklet çetelerinin benzeri yapılar bizde de var” dedi.
‘ERK ACARER’İN SALDIRIYA UĞRAMASI ALMAN YETKİLİLERDE BÜYÜK BİR ENDİŞE OLUŞTU
Belçikalı kaynak, gazeteci Erk Acarer’in evinin önünde saldırıya uğramasının Alman yetkililerde büyük bir endişe yaratmış olduğunu da vurguladı.
Alman Federal Polisi ve savcıları ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Almanya Gazeteciler Federasyonu Başkanı Frank Überall, “İktidara muhalif tutum alan gazetecilerin Türkiye’de mesleklerini yapamaz hale gelmeleri yetmezmiş gibi Almanya’da da korku içinde yaşamaya itilmeleri kabul edilemez bir durum” dedi.
ALMAN YETKİLİLER LİSTEDE YER ALANLARA ULAŞARAK BİLGİLENDİRDİ
En az altı muhalif ve gazeteci, Alman yetkililerin kendilerine ulaştığını ve sözü geçen hedef listesinde yer aldıkları bilgisi verdiklerini doğruladı. Almanya’daki organize suç örgütleri ve Ankara’daki rejim tarafından hedef alınan bu şahıslardan en az ikisine polis koruması verildiği belirtildi.
Listede adı bulunan Artı TV Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç, “Yetkililerin bize söylediğinden bir soruşturmanın başlatıldığı sonucuna vardık. Soruşturmayı yürüten bir polis yetkilisi var. Avukatımız konu üzerinde çalışıyor ve bilgi almaya çalışıyor. Alman polisinin konuyu ciddiye aldığı anlaşılıyor” dedi.
‘TÜRK ORGANİZE SUÇ ÇETELERİNİN GÜCÜNÜN YAYILMASINDAN ENDİŞELİYİZ’
Belçikalı yetkili, “Türkiye’de yaşanan politik gerilimlerin Avrupa’ya yansıması hep oluyor. Türkiyeliler Avrupa’da yaşıyor ama fiziken Türkiye’deler. Ancak bu genelde Türkler ve Kürtler arasında. Ancak bu kez Türk organize suç çeteleri ve motosiklet çetelerinin gücünün yayılmasından endişeliyiz. Bu gruplar barışçıl muhaliflere karşı şiddet uygulama konusunda çok istekliler” yorumu yaptı.
‘ERDOĞAN’DAN ETKİLENİYORLAR’
Erdoğan’ın aşırı milliyetçi söyleminin Türk motosiklet çetelerini etkilediği belirtilen haberde, bu grupların suç örgütü olarak organize olduğu ve Türkiye’deki rejime muhalif isimleri hedef aldığı endişesinin yüksek olduğu vurgulanıyor.
FRANSIZ YETKİLİ: BARIŞÇIL MÜHALİFLERİN, AKP ADINA HAREKET EDEN GRUPLARIN HEDEFİ OLMASINDAN ENDİŞELİYİZ
Fransız bir polis yetkilisi de Vice’a yaptığı değerlendirmede, Türkiye bağlantılı suçlar konusunda endişenin giderek arttığını belirtti. Yakın zamana kadar Fransız polisinin Türk-Kürt gerilimi konusuna odaklandığını belirten yetkili, “Ancak şimdi barışçıl muhaliflerin AKP adına hareket eden bu grupların hedefi olmasından endişe ediyoruz” yorumu yaptı.