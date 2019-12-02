İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı.





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB’ye üye ve aday ülkeler sıralamasında 20002 yılı başında 15 sıradayken bu yıl 10. sıraya yükselmiş durumdayız” dedi. Bu açıklamadan sonra gözler “Avrupa’da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?” sorusuna çevrildi.





BAKAN SELÇUK’UN RAKAMLAR YALANLIYOR





Bakan Selçuk, “2002 yılında 184 lira olan asgari ücret 2019 yılında 2020 liraya çıkararak 10 katına çıkardığımıza dikkat çekmek isterim. Reel anlamda asgari ücreti 1,5 kat artırmış durumdayız. Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB’ye üye ve aday ülkeler sıralamasında 20002 yılı başında 15 sıradayken bu yıl 10. sıraya yükselmiş durumdayız” dedi.





BAKAN FARKLI AÇIDAN BAKIYOR





Türkiye’de ekonomide son dönemde yaşanan daralma ve dövizdeki dalgalanmaya rağmen brüt asgari ücret euro bazında son 10 yılda yüzde 36 oranında arttı. Avrupa İstatitik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Ocak 2009’da Türkiye’de brüt aylık asgari ücret 310 euro iken Ocak 2019’da 422 Euro’ya kadar çıktı.





Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında Türkiye 25 Avrupa ülkesi içinde 10. sırada gözüküyor.





Fakat, Eurostat’ın açıkladığı 2019 yılı ikinci yarısına ait satın alma gücü standardına göre Türkiye’nin puanı 1033. Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi bazı Avrupa ülkelerinde asgari ücret bulunmuyor.





AVRUPA’DA HANGİ ÜLKE NE KADAR ASGARİ ÜCRET VERİYOR?





Bakanın açıklamaları sonrası Avrupa asgari ücret oranları merak konusu oldu. Avrupa ülkelerinden Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsviçre ve İsveç’te asgari ücret sistemi yok. Asgari ücret en az verildiği ülke 518 euro yani 3 bin 228 TL’yle Çek Cumhuriyeti.





Diğer ülkeler ise şöyle:





İzlanda: 2.200 dolar (12.650 TL)





Lüksemburg: 2 bin euro (12.000 lira)





Hollanda: 1.615 euro (10.200 TL)





İrlanda: 1.563 euro (9.900 TL)





Fransa: 1.522 euro (9.649 TL)





Almanya: 1.500 euro ( 9.520 TL)





İsveç: 13.000 kron ( 7.800 TL)





İspanya: 900 euro (5.700 TL)





Yunanistan: 650 euro (4.470 lira)





Macaristan: 614 Euro (3.892 TL)





Polonya: 525 euro (3.300 TL)





Slovakya: 520 euro (3.290 TL)





Çek Cumhuriyeti: 518 euro (3.228 TL)





Türkiye 317 euro (2020 TL)