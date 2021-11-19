Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa’da ilk! Hangi ülkede tam kapanma ve aşı mecburiyeti geliyor? /19 Kasım 2021 15:20

Avrupa’da ilk! Hangi ülkede tam kapanma ve aşı mecburiyeti geliyor?

Avusturya aşı olmayan kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya başladıktan bir gün sonra, ülke genelinde tam kapanma ilan etti. Pazartesi günü başlayacak kapanma en az 10 gün sürecek. 1 Şubat 2022’ye kadar Covid-19 aşısı olmak da yasal zorunluluk haline gelecek. Bu Avrupa’da bir ilk. Daha önce yalnızca Türkmenistan, Endonezya ve Mikronezya aşı yaptırmayı bir zorunluluk haline getirmişti.

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Batı Avrupa ülkelerine kıyasla düşük bir aşılama oranına sahip olan Avusturya’da koronavirüsün yayılma hızı son dönemde arttı. Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein 100 bin kişiye 990,7 vaka düştüğünü ve son çare olarak tam kapanmaya gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ülke genelinde evden çalışması mümkün olan herkes evden çalışacak, temel ihtiyaçlara yönelik olmayan mağazalar kapanacak, okullar ise yalnızca yüz yüze eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için açık olacak. Okulların durumu 10 gün sonra yeniden değerlendirilecek.

SLOVAKYA’DA AŞISIZLAR SOKAĞA ÇIKAMAYACAK

Avusturya Avrupa’da bu kış tam kapanma uygulayan ilk ülke oldu. Diğer Avrupa ülkelerinde de son dönemde çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Pazartesi gününden itibaren aşısız kişilere yönelik bir sokağa çıkma kısıtlamasının yürürlüğe gireceğini söyledi. Çek hükümeti de aşısız kişilerin çeşitli hizmetlere erişimini kısıtlıyor.

BELÇİKA’DA 10 YAŞINDAN BÜYÜK HERKESE MASKE ZORUNLULUĞU

Belçika’da ise 10 yaşından büyük herkese maske zorunluluğu getirildi. 5-11 yaşları arasındaki çocuklara da aşılama başlayacak.

Günlük 65 bin vaka ile pandeminin başından beri en yüksek vaka sayısına ulaşan Almanya’da, vakaların yoğun olduğu eyaletlerde aşısız kişilerin spor müsabakaları, kültürel etkinlikler ve restoranlar gibi bazı yerlere erişimi kısıtlandı.

ALMANYA’DA TEST ZORUNLULUĞU

Vakaların daha yoğun olduğu yerlerde ise bazı mekanlara girebilmek için aşılı kişilerden de test istenecek. Almanya’da Parlamento’nun alt kanadı da toplu taşıma ve işyerlerine giriş için aşı veya test zorunluluğunu getiren bir yasayı onayladı. Yasanın üst kanat tarafından da onaylanması gerekiyor.
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