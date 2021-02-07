Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa’da kar hayatı felç etti /07 Şubat 2021 17:45

Avrupa’da kar hayatı felç etti

Almanya'nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tren seferleri iptal edildi, otoyollarda yüzlerce araç mahsur kaldı. Hollanda’da ise gece saatlerinden bu yana yağan kar yağışı sonucu sokaklar beyaza büründü.

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Almanya’nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Almanya'da da çok sayıda tren seferleri iptal edilirken, kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı olan bölgelerde araba ile seyahat edilmemesi istenirken, fırtına nedeniyle otoyollarda kalan sürücülere kurtarma ekiplerinin ulaşması da uzun saatler aldı. Yetkililer, yolların kardan temizlenmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Otoyollarda kar kalınlığının 20-30 santimetreye kadar ulaştığı, kar yağışının bu gece de devam edeceği bildirildi.

YOĞUN KAR MAÇLARI İPTAL ETTİ

Bu akşam oynanması planlanan Arminia Bielefeld – Werder Bremen, SC Paderborn ile 1. FC Heidenheim ve 2. lig futbol kulübü SC Paderborn’un maçları iptal edildi.

Almanya meteoroloji dairesi, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen, Aşağı Saksonya, Sachsen ve Sachsen-Anhalt eyaletlerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Kuzey Ren-Vestfalya'da yaklaşık 300’ü aşkın trafik kazası yaşandı.

Hollanda’da da fırtına uyarısı ve kırmızı alarm verildi. Hollanda meteoroloji enstitüsü KNMI ülkenin tamamı için kırmızı alarm ilan ederken, tren seferleri iptal edildi.

HOLLANDA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hollanda’da gece saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kuzey ve doğu bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düştü.

Yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve soğuk hava nedeniyle ülke genelinde en ağır hava durumu uyarısı olan kırmızı kod ilan edildi. Dün geceden itibaren buz tutan yollara yaklaşık 18 milyon kilo tuz döküldüğü belirtildi.

Şiddetli kar yağışı nedeniyle, tren, metro ve tramvay seferleri iptal edildi. Aynı zamanda Hollanda’nın farklı havalimanlarında yerel saatle 12.00'a kadar tüm uçuşlar iptal edildi.
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