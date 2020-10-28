Avrupa’da korona alarmı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu belirtirken, Avrupa ülkelerinde en çok vakanın yaşandığı ülke olarak Fransa öne çıkıyor.







Fransa’da günlük vaka sayısı 30 binleri geçmiş durumda. Ülkede son 24 saatte





33 bin 417 yeni vaka ve 523 yeni ölüm yaşandı. Bu rakam nisan ayından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı olarak biliniyor. Fransa'da pazar günü günlük vaka sayısı 50 bini aşmıştı.





Vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle hükümet katı tedbirlerin devreye girmesini tartışıyor.





Paris ve diğer şehirlerde halihazırda yürürlükte olan sokağa çıkma kısıtlamaları var. Ülkenin üçte ikisinde akşam 9'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.





Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Fransa'yı Avrupa'da koronavirüs salgının merkez üssü" olarak tanımladı





Fransız hükümetine pandemiyle mücadele konusunda tavsiyelerde bulunan bilim kurulu başkanı doktor ve immünoloji uzmanı Jean-François Delfraissy, bu hafta Fransa'daki yeni günlük vaka sayılarının gerçekte muhtemelen 100 bine yakın olduğunu ve artmaya devam edecek gibi göründüğünü söyledi.





Dr. Delfraissy, "İkinci dalga birincisinden daha kötü olabilir" uyarısında bulunuyor.





Haberde şu ifadeler yer alıyor:





"Fransa'daki ölü sayısı hızla artıyor. Hastane yatakları da doluyor. Hastane başvurularının yedi günlük ortalaması geçen hafta yüzde 60'tan fazla artarak Salı günü 2 bin 16'ya ulaştı. Sağlık yetkililerine göre, Paris bölgesinde yoğun bakım ünitelerindeki yatakların üçte ikisinden fazlası Covid-19 hastaları tarafından kullanılıyor."





Fransa'da şu ana kadar 35 bin 541 can kaybı yaşandı, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 180 bin 655.