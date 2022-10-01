Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa’da maymun çiçeği vaka sayısı 24 bini geçti /01 Ekim 2022 18:21

Avrupa’da maymun çiçeği vaka sayısı 24 bini geçti

Avrupa genelinde maymun çiçeği virüsü bulaşan kişi sayısının 24 bini geçtiği duyuruldu.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesinin sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncelleme raporunda kıta genelinde salgına dair son veriler paylaşıldı.

Raporda, 27 Eylül itibarıyla Avrupa genelinde vaka sayısının 24 bin 622’ye yükseldiği belirtilirken virüsün DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki 44 ülkede var olduğu aktarıldı.

Çoğunluğunu 31 ila 40 yaş arası erkeklerin oluşturduğu vakaların yüzde 96’sının hemcinsiyle ilişkiye giren erkekler olduğu bildirildi.

Vakaların yüzde 96’sında virüs belirtileri olarak kırmızılık ve kaşıntı görülürken yüzde 68’inde ise yüksek ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerin bulunduğu kaydedildi.

En çok vakanın 7 bin 149 kişiyle İspanya’da bulunduğu ve Fransa, İngiltere ile Almanya’da vaka sayısının 3 binin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa’da maymun çiçeği vaka sayısı 24 bini geçti Sonraki Haber >>

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:20:47