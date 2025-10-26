Avrupa’da saatler geri alındı: Türkiye ile fark 2 saate çıktı!

Avrupa’da saatler geri alındığında Türkiye ile Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Orta Avrupa ülkeleri arasındaki fark 2 saate çıktı. İngiltere ve Portekiz gibi Batı Avrupa ülkeleriyle fark ise 3 saate çıktı.





Uzmanlar, geçiş döneminde seyahat edenler ve iş toplantısı yapanların saat farkına dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, özellikle uluslararası uçuş ve finans işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için saat kontrolünün önemli olduğu belirtiyor.





Avrupa’da yaz saati uygulaması her yıl mart ayının son pazar günü başlatılıyor, ekim ayının son pazar günü sona eriyor. Bu yıl kış saati uygulamasına, gece saat 04.00'te bir saat geri alınarak kış saati uygulamasına geçildi. 2026 yılında yaz saati uygulaması 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan gece saat 02.00’de başlayacak.





Türkiye, uzun yıllar Avrupa’nın yaz saati uygulamasına katılmıştı. Ancak hükümet, saat farkıyla sağlanan tasarrufun beklenen düzeyde olmadığı iddiasıyla uygulamadan vazgeçti. Bu karar, “gün ışığından daha fazla yararlanma” ve “günlük yaşamı kolaylaştırma” gerekçelerine dayandırıldı.