Avrupa’da ‘salgın geriliyor’ umudu

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı dünya genelinde 70 bini geçti. Bilançonun her geçen gün ağırlaştığı Avrupa’da da ölenlerin sayısı 50 binin üzerine çıktı. Kıta genelinde yaklaşık 700 bin Kovid-19 vakası görüldü. Avrupa’da koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülkeler ise İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere oldu. Salgından ağır darbe alan İtalya, İspanya ve Fransa’da günlük en düşük ölüm sayılarına ulaşıldı. Bu gelişme, kıtada salgının hızının yavaşlamaya başladığına dair umutları artırdı. İtalya’da önceki gün 525 kişi hayatını haybetti, bu rakamın 19 Mart’tan bu yana en düşük günlük sayı olduğu belirtildi. İspanya’da bir günde 637 ölüm kaydedildi, bu sayının ise 24 Mart’tan bu yana bildirilen en düşük günlük ölüm sayısı olduğu açıklandı. Fransa’da ise ölüm sayısı 357’ye geriledi. Belirti olan herkese test yaparak stratejisiyle beğeni toplayan Almanya’da ise önceki gün 92 kişinin öldüğü, bunun haftanın en düşük ölü sayısı olduğu belirtildi.









İngiltere’de durum kötü





İngiltere’de koronavirüs salgınının yarattığı etkinin İtalya ve Fransa’yı geçmesinden endişe duyuluyor. İstatistiklere göre, İngiltere’de bir günde 50 ölüm gerçekleşmesinden üç hafta sonra, hayatını kaybedenlerin sayısı günde 400’ün üzerinde olmaya başladı. Uzmanlar, durumu ağır olan hasta sayısının fazla olması nedeniyle İngiltere’nin salgının Avrupa’daki merkez üssü olan İtalya’dan daha kötü durumda olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.





İspanyol gribini de Kovid-19’u da yendi









Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İtalya’nın Biella kentinde bulunan bir huzurevinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso’ya, kusma, yüksek ateş ve nefes darlığı şikâyetleri üzerine 17 Mart’ta hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan testler sonucunda koronavirüs teşhisi kondu. Daha önce, aynı huzurevinde yaşayan 20 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. İyileşmesini büyük bir sevinçle karşılayan doktorlar, Zanusso’yu “umut ışığı” olarak görüyor. Zanusso, 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan salgında yakalandığı hastalığı da yenmişti. Zanusso’nun doktoru Carla Furno Marchese, “Ayağa kalktı, yatakta yatmıyor ve sandalyesine yürüyebiliyor. İyileşmesi bizim için büyük bir sevinç ve bu zor günlerde acı çeken herkes için umut ışığı oldu” dedi.





