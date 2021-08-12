Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa’da sıcaklık rekoru kırıldı /12 Ağustos 2021 16:44

Avrupa’da sıcaklık rekoru kırıldı

Avrupa’da sıcaklık rekoru 49 dereceyle İtalya’nın Sicilya Adası’nda kırılırken, orman yangınları bu ülkede de önemli miktar yeşil alanın kül olmasına yol açtı.

SHABER3.COM

Sicilya Adası’nın güneydoğusundaki Syracuse kasabasında sıcaklık 48,8 dereceye ulaştı. Bilim insanları, Avrupa kıtası tarihi için bunun yeni bir sıcaklık rekoru olabileceğini düşünüyor.

Meteoroloji konularında haberler veren “3Bmeteo.com” adlı haber sitesine yazan uzman Manuel Mazzoleni, Avrupa kıtasında 19 Temmuz 1977 tarihinde Atina’da 48 derece sıcaklık ölçüldüğünü hatırlatarak, Sicilya’daki son sıcaklıkla bu rekorun kırıldığı görüşünü dile getirdi.

Sicilya ve Kalabriya bölgesinde son 12 saat içinde itfaiye 500’den fazla irili ufaklı yangına müdahale etti. Bu bölgelerde yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sardunya Adası'ndaki orman yangınlarının da yerleşim yerlerine sıçramaması için İtalyan itfaiyeciler yoğun bir çaba sarf ediyor.

Hava sıcaklığın, başta başkent Roma olmak üzere ülke genelinde bir müddet daha etkili olacağı bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa’da sıcaklık rekoru kırıldı Sonraki Haber >>

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Kastamonu’da felaket

Kastamonu’da felaket

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:33:39