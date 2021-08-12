Avrupa’da sıcaklık rekoru kırıldı

Sicilya Adası’nın güneydoğusundaki Syracuse kasabasında sıcaklık 48,8 dereceye ulaştı. Bilim insanları, Avrupa kıtası tarihi için bunun yeni bir sıcaklık rekoru olabileceğini düşünüyor.



Meteoroloji konularında haberler veren “3Bmeteo.com” adlı haber sitesine yazan uzman Manuel Mazzoleni, Avrupa kıtasında 19 Temmuz 1977 tarihinde Atina’da 48 derece sıcaklık ölçüldüğünü hatırlatarak, Sicilya’daki son sıcaklıkla bu rekorun kırıldığı görüşünü dile getirdi.



Sicilya ve Kalabriya bölgesinde son 12 saat içinde itfaiye 500’den fazla irili ufaklı yangına müdahale etti. Bu bölgelerde yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Sardunya Adası'ndaki orman yangınlarının da yerleşim yerlerine sıçramaması için İtalyan itfaiyeciler yoğun bir çaba sarf ediyor.



Hava sıcaklığın, başta başkent Roma olmak üzere ülke genelinde bir müddet daha etkili olacağı bildirildi.