Avrupa’da yasaklanan dezenfektanı üreten bakın kim çıktı?

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi’nden (OLAF) dün yapılan açıklamada bir Türk firmanın ürettiği el dezenfektanında tehlikeli oranda metanol tespit edildiğini ve Avrupa çapında 140 bin litre dezenfektana el konduğunu bildirdi.





OLAF’tan yapılan açıklamada el dezenfektanlarının Türkiye menşeli olduğu ve tehlikeli seviyelerde metanol içerdiği kaydedildi. Metanolün baş ağrısı, bulanık görme ve hatta körlüğe yol açabileceğine işaret edildi. Danimarka ve İrlanda’da ilk olarak tespit edilen tehlikeli ürünün başka Avrupa ülkelerine de sevk edildiğini belirleyen OLAF, 27 AB ülkesine durumu iletti.





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turkishminute.com’dan Cevheri Güven’in haberine göre, söz konusu ürünlerin Virapro şirketine ait olduğu ortaya çıktı.



