Avrupa’da yasaklanan dezenfektanı üreten bakın kim çıktı?

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi’nden (OLAF) dün yapılan açıklamada bir Türk firmanın ürettiği el dezenfektanında tehlikeli oranda metanol tespit edildiğini ve Avrupa çapında 140 bin litre dezenfektana el konduğunu bildirdi.
OLAF’tan yapılan açıklamada el dezenfektanlarının Türkiye menşeli olduğu ve tehlikeli seviyelerde metanol içerdiği kaydedildi. Metanolün baş ağrısı, bulanık görme ve hatta körlüğe yol açabileceğine işaret edildi. Danimarka ve İrlanda’da ilk olarak tespit edilen tehlikeli ürünün başka Avrupa ülkelerine de sevk edildiğini belirleyen OLAF, 27 AB ülkesine durumu iletti.
ERDOĞAN DÖNEMİNDE YILDIZI PARLADI
turkishminute.com’dan Cevheri Güven’in haberine göre, söz konusu ürünlerin Virapro şirketine ait olduğu ortaya çıktı.
Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, yüksek düzeyde metanol içerdiği için Virapro şirketinin ürettiği 140 bin litre dezenfektana el koydu. Şirketin sahibinin Türk Amerikan İşadamları Derneği – Amerikan Ticaret Borsası (TABA/AmCham) Başkanı Ali Osman Akat olduğu anlaşıldı.
BOLD – AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi’nden (OLAF) dün yapılan açıklamada bir Türk firmanın ürettiği el dezenfektanında tehlikeli oranda metanol tespit edildiğini ve Avrupa çapında 140 bin litre dezenfektana el konduğunu bildirdi.
OLAF’tan yapılan açıklamada el dezenfektanlarının Türkiye menşeli olduğu ve tehlikeli seviyelerde metanol içerdiği kaydedildi. Metanolün baş ağrısı, bulanık görme ve hatta körlüğe yol açabileceğine işaret edildi. Danimarka ve İrlanda’da ilk olarak tespit edilen tehlikeli ürünün başka Avrupa ülkelerine de sevk edildiğini belirleyen OLAF, 27 AB ülkesine durumu iletti.
ERDOĞAN DÖNEMİNDE YILDIZI PARLADI
turkishminute.com’dan Cevheri Güven’in haberine göre, söz konusu ürünlerin Virapro şirketine ait olduğu ortaya çıktı.
Türk Patent ve Marka Kurumunun veri tabanına göre Virapro el dezenfektanı için marka patent başvurusu 2020 yılında yapıldı ve 30 Mart 2020’de ürün, Tis Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi adına tescil edildi. Kayıtlarda firmanın iletişim sanayi alanında faaliyet gösterirken, unvanını pandemi döneminde değiştirerek el dezenfektanı benzeri ürünleri ürettirip satabilecek değişiklikler yaptığı görülüyor.
Firma sahiplik bilgilerinin bulunduğu İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Tis Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi Ali Osman Akat.
Ali Osman Akat kamuoyunun yakından bildiği bir isim ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döneminde yıldızı parlayan iş adamlarından.