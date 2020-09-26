Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa’da yeniden yükselmesi üzerine hedef: Sınırlar yeniden kapanmasın! /26 Eylül 2020 09:15

Avrupa’da yeniden yükselmesi üzerine hedef: Sınırlar yeniden kapanmasın!

Korona salgınının Avrupa’da yeniden yükselmesi üzerine Die Welt gazetesine konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Hepimiz için önemli olan sınırların açık tutulması” dedi.

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Korona salgınının Avrupa’da yeniden yükselişe geçmesi ülkeleri tedirgi etti. AB Komisyonu mart ayında olduğu gibi sınırların yeniden tamamen kapanma tehlikesine karşı uyardı ve bunun yaşanmaması için şimdiden tedbir alınmasını istedi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB içinde sınırların yeniden tamamen kapanmasına karşı çıktı. Die Welt gazetesine konuşan Kurz, mal ve insanların serbest dolaşımının ekonominin yeniden canlanması için önemini vurguladı. Kurz, “Hepimiz için önemli olan sınırların açık tutulması” dedi. AB içinde seyahat uyarılarını da eleştiren Kurz, “Sadece seyahat uyarıları yerine AB’nin dünyayla ticaretini mümkün kılacak ticari seyahatlere imkân tanıyan başka yeni uygulamalara ihtiyaç var” diye konuştu.
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