Avrupa’da yeşil enerji fosil enerjiyi geride bıraktı





Böylece AB üyesi 27 ülkede yenilenebilir enerji, 2020’de ilk defa fosil yakıtları geride bırakarak AB’nin ana elektrik üretim kaynağı haline geldi.





İngiliz düşünce kuruluşu Ember ile Alman düşünce kuruluşu Agora Energiewende’nin yaptığı ortak araştırma bu sonucu ortaya koydu.





TEMİZ ENERJİYE GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

Araştırmada Avrupa’da geçen yıl üretilen enerjinin yüzde 38’i rüzgar, güneş, su ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan ise toplam üretilen enerjinin sadece yüzde 37’si temin edildi. Bu oran 2019 yılında yüzde 40 civarındaydı. Araştırma raporunda uzmanlar bu sonucu “Avrupa’nın temiz enerjiye geçişinde önemli bir kilometre taşı” olarak niteledi.





YEŞİL ENERJİDE BİRİNCİ DANİMARKA

Avrupa ülkeleri arasında enerji üretiminin yüzde 62’sini rüzgar ve güneşten karşılayan Danimarka yeşil enerjide başı çekiyor. İrlanda, Yunanistan, Belçika, Hollanda ve İspanya’da da geçen yıl yeşil enerjinin toplam payının büyük bir artış kaydettiği görülüyor.





Rüzgar ve güneş enerjisinde bu artış kaydedilirken, kömür santrallerinden elde edilen enerjinin azaldığı görüldü. Rapora göre kömür santrallerinden sağlanan elektrik enerjisinin miktarı 2015 yılına göre yarıya düştü.





ENERJİ ÜRETİMİNDE PAYLARIN DAĞILIMI

Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklardan rüzgar enerji santrallerinin payı yüzde 14, hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 13, biyoenerjinin payı yüzde 6 ve güneş enerji santrallerinin payı da yüzde 5 oldu.





Fosil yakıtlar arasında yer alan doğal gaz çevrim santrallerinin payı yüzde 20, kömür santrallerinin payı yüzde 13 ve diğer fosil yakıtların payı da yüzde 4 olarak gerçekleşti.









AB ülkelerinde nükleer enerjiden elektrik üretiminin oranı ise yüzde 25 seviyesini buldu