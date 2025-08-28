Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa’da yoksulluğun lideri Türkiye: Halkın yarısı sofrasına et koyamıyor /28 Ağustos 2025 17:57

Avrupa’da yoksulluğun lideri Türkiye: Halkın yarısı sofrasına et koyamıyor

Eurostat verilerine göre Türkiye, hem et fiyatlarındaki artış hem de yoksulluk nedeniyle protein bazlı beslenmede Avrupa’nın en kötü tablosunu ortaya koydu. Halkın %39,3’ü iki günde bir et veya eşdeğer bir öğün tüketemiyor. Yoksulluk içindeki gruplarda bu oran %57,9’a çıkarken, et fiyatları son bir yılda %30’dan fazla arttı.

SHABER3.COM

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan güncel veriler, Türkiye’de dar gelirli yurttaşların temel gıdaya erişimde yaşadığı büyük krizi gözler önüne serdi. 2024 yılı istatistiklerine göre, Türkiye’de halkın %39,3’ü maddi imkânsızlık nedeniyle iki günde bir et, tavuk, balık ya da eşdeğer bir öğün tüketemiyor. Bu oran, Türkiye’yi tüm Avrupa’da ilk sıraya taşıdı.

Medyan gelirin %60’ından daha az gelirle yaşayan ve “yoksulluk riski” altında sınıflandırılan kesimde tablo daha da ağır. Bu grupta yer alanların %54’ü düzenli protein bazlı öğünlere erişemiyor. Şiddetli yoksulluk ve sosyal dışlanma içinde olanlarda ise oran %57,9 seviyesine kadar yükseliyor.

Bir yıl önceki oran %45,8 düzeyindeydi. Her ne kadar 2024’te bu oran %39,3’e gerilese de, hâlâ milyonlarca yurttaşın en temel beslenme hakkından mahrum kaldığı görülüyor.

AVRUPA ORTALAMASININ BEŞ KATI

Türkiye, toplam nüfus içinde et yiyemeyenlerin oranıyla Avrupa’da zirvede yer aldı. Türkiye’nin ardından Romanya (%33) ve Bulgaristan (%20) geliyor. Buna karşılık, Almanya’da oran %8,2, Fransa’da %7,9. Avrupa Birliği ortalaması ise sadece %8,3. Yani Türkiye’deki oran, AB ortalamasının yaklaşık beş katı.

ET FİYATINDA REKOR ARTIŞ

Dar gelirlinin sofrasını boşaltan bir diğer etken ise hızla yükselen fiyatlar. Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre, dana ve kuzu etinde yıllık fiyat artışları %30’un üzerine çıktı.

Dana bıçak yağsız etin kilosu 452,57 TL’ye ulaştı. Bu, bir yılda %32,7’lik zam anlamına geliyor.

En yüksek dana eti fiyatı 463,40 TL ile Karadeniz’de, en düşük fiyat ise 425,50 TL ile Ege’de görüldü.

Kuzu etinde ortalama fiyat 476,06 TL’ye çıktı; yıllık artış %26,2. Marmara ve Ege bölgelerinde ise fiyatlar 500 TL’yi aştı.

Ankara Ticaret Borsası’na göre dana but 496,9 TL, karkas et 460,33 TL, dana kol ise 416,1 TL’den işlem gördü. Bu artış, Türkiye’deki yıllık enflasyonu aşarak dar gelirli tüketicinin alım gücünü daha da zayıflattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa’da yoksulluğun lideri Türkiye: Halkın yarısı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:08