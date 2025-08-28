Avrupa’da yoksulluğun lideri Türkiye: Halkın yarısı sofrasına et koyamıyor

Bir yıl önceki oran %45,8 düzeyindeydi. Her ne kadar 2024’te bu oran %39,3’e gerilese de, hâlâ milyonlarca yurttaşın en temel beslenme hakkından mahrum kaldığı görülüyor.





Türkiye, toplam nüfus içinde et yiyemeyenlerin oranıyla Avrupa’da zirvede yer aldı. Türkiye’nin ardından Romanya (%33) ve Bulgaristan (%20) geliyor. Buna karşılık, Almanya’da oran %8,2, Fransa’da %7,9. Avrupa Birliği ortalaması ise sadece %8,3. Yani Türkiye’deki oran, AB ortalamasının yaklaşık beş katı.





Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan güncel veriler, Türkiye’de dar gelirli yurttaşların temel gıdaya erişimde yaşadığı büyük krizi gözler önüne serdi. 2024 yılı istatistiklerine göre, Türkiye’de halkın %39,3’ü maddi imkânsızlık nedeniyle iki günde bir et, tavuk, balık ya da eşdeğer bir öğün tüketemiyor. Bu oran, Türkiye’yi tüm Avrupa’da ilk sıraya taşıdı.Medyan gelirin %60’ından daha az gelirle yaşayan ve “yoksulluk riski” altında sınıflandırılan kesimde tablo daha da ağır. Bu grupta yer alanların %54’ü düzenli protein bazlı öğünlere erişemiyor. Şiddetli yoksulluk ve sosyal dışlanma içinde olanlarda ise oran %57,9 seviyesine kadar yükseliyor.Dar gelirlinin sofrasını boşaltan bir diğer etken ise hızla yükselen fiyatlar. Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre, dana ve kuzu etinde yıllık fiyat artışları %30’un üzerine çıktı.Dana bıçak yağsız etin kilosu 452,57 TL’ye ulaştı. Bu, bir yılda %32,7’lik zam anlamına geliyor.En yüksek dana eti fiyatı 463,40 TL ile Karadeniz’de, en düşük fiyat ise 425,50 TL ile Ege’de görüldü.Kuzu etinde ortalama fiyat 476,06 TL’ye çıktı; yıllık artış %26,2. Marmara ve Ege bölgelerinde ise fiyatlar 500 TL’yi aştı.Ankara Ticaret Borsası’na göre dana but 496,9 TL, karkas et 460,33 TL, dana kol ise 416,1 TL’den işlem gördü. Bu artış, Türkiye’deki yıllık enflasyonu aşarak dar gelirli tüketicinin alım gücünü daha da zayıflattı.