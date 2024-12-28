Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa daha pahalı gaz alacak! /28 Aralık 2024 13:27

Avrupa daha pahalı gaz alacak!

Avrupa’daki gaz vadeli işlemlerinin fiyatları %5 oranında yükseldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Bloomberg, fiyatlardaki bu yükselişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna üzerinden gaz geçişiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilişkilendiriyor.

Putin, yıllık değerlendirme basın açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna üzerinden gaz geçişiyle ilgili anlaşmayı yenilemeyeceğini bunun yerine Polonya üzerinden gaz tedarik etmeyi teklif etmişti.

16 Aralık’ta Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da Ukrayna’nın, Rusya kökenli gazlar hariç olmak üzere, herhangi bir kaynaktan gaz geçişini tartışmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Ukrayna üzerinden gaz transitine yönelik mevcut anlaşmanın yıl sonunda sona ereceğini hatırlatan Putin, Ukrayna’nın bu anlaşmayı uzatmak istemediğini belirtti.

Putin’den Polonya üzerinden AB’ye sevkiyat önerisi

Putin, Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı için yeni bir transit anlaşmasının birkaç gün içinde yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Putin, Moskova’nın herhangi bir karşı tarafla transit anlaşmasına hazır olduğunu ancak Kiev’in açtığı davalar nedeniyle bunun şu an imkansız olduğunu ifade etti. Putin, Avrupa’ya gaz sevkiyatının Polonya üzerinden yapılabileceğini de söyledi.

Rusya’nın hiçbir zaman Avrupa’ya gaz sevkiyatından vazgeçmediğini vurgulayan Putin, ekonomik konuların siyasileştirilmemesi gerektiğini savundu. Polonya’nın gaz sevkiyatı için mevcut bir rotayı kapattığını hatırlatan Putin, “Polonya, toprakları üzerinden geçen mevcut rotayı kapattı. Ancak o rota hala çalışıyor. Hiçbir zarar görmedi, patlama olmadı. Sadece düğmeye basmaları yeterli. Bu hat, Polonya üzerinden geçen Yamal-Avrupa hattıdır. Yarın çalıştırın, biz gaz sevkiyatı yapmaya hazırız,” ifadelerini kullandı.

Rus liderin bu açıklamaları, Avrupa’ya enerji arzının sürekliliği konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Polonya üzerinden sevkiyat seçeneği, Avrupa ülkelerinin gaz tedariği için alternatif rotaları değerlendirmesi açısından dikkat çekiyor.
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