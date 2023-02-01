Avrupa’daki elektrikli otomobil satışları patladı





Geçen yıl Avrupa’da en fazla elektrikli araç satın almaya yönelenlerin ilk sırasında Norveç vatandaşları geldi. Bu ülkede geçen yıl satılan 5 otomobilden 4’ü (yüzde 79) elektrikli.

Avrupalı üreticiler elektrikli otomobiller için 250 milyar euro yatırım yaptı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2022 yılında yakıt türlerine göre yeni otomobil satış verilerini yayımladı.Buna göre, geçen yıl AB ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 36,4'ü benzin, yüzde 22,6'sı hibrit, yüzde 16,4'ü dizel, yüzde 12,1’i tamamen elektrik (BEV), yüzde 9,4'ü fişli hibrit (PHEV), yüzde 2,8'i diğer yakıtlar ve yüzde 0,2'si doğal gazlı oldu.Böylece söz konusu dönemde, AB ülkelerinde elektrikli ve çeşitli hibrit otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 44,1'i buldu.2022'de önceki yıla kıyasla elektrikli otomobil satışları yüzde 28 artarak 1 milyon 123 bin 778, hibrit satışları yüzde 8,6 yükselerek 2 milyon 89 bin 653, fişli hibrit otomobil satışları yüzde 1,2 artışla 874 bin 182, diğer alternatif yakıtlı otomobil satışları yüzde 13,7 yükselişle 257 bin 458'e çıktı.Benzinli otomobil satışları yüzde 12,8 azalarak 3 milyon 371 bin 153, dizel satışları yüzde 19,7 azalarak 1 milyon 522 bin 686, doğalgazlı otomobil satışları yüzde 57,6 gerileyerek 18 bin 298’e indi.Norveç, 2025’e kadar fosil yakıtla çalışan araçlarını tamamına yasak getirmek için hazırlanıyor.AB içinde elektrikli otomobil satışlarında en geride kalan ülke ise İtalya oldu. Bu ülkede geçen yıl elektrikle araç satışları yüzde 26,9 düşerken, bu oran AB ortalamasını da olumsuz yönde etkiledi.ACEA Başkanı ve Fransız Renault Grubu Tepe yöneticisi Luca de Meo, Avrupalı otomobil üreticilerinin elektrikli araç için 250 milyar euro tutarında yatırım yaptığını duyurdu.Avrupa’nın elektrikli araçlara için daha fazla şarj istasyonlarına ihtiyaç duyduğunu belirten ACEA Başkanı, AB'de haftada 2 bin ile sınırlı halka açık şarj istasyonu kurulurken, yaşlı kıtanın bu otomobillere sorunsuz geçişi garanti altına almak için haftada 14 bin şarj istasyonu kurması ihtiyacında olduğunu söyledi