Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa’dan AstraZeneca’nın aşısı ile ilgili uyarı /11 Haziran 2021 19:47

Avrupa’dan AstraZeneca’nın aşısı ile ilgili uyarı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bir açıklama yaparak "kaçış sendromu hastalığı" olan kişilerin AstraZeneca'nın aşısını yaptırmamasını istedi.

SHABER3.COM

Avrupa’da ilaç ve aşıları denetleyen ve onay veren Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada çok nadir görülen “kaçış sendromu hastalığı” olanların AstraZeneca’nın aşısını yapmaması çağrısına vurgu yapıldı.

Bugün yapılan açıklamada çok nadir görülen ve damarlardan protein, mineral ve suyun sızmasına sebebiyet veren kaçış sendromu hastalığını yaşamış kişilerin AstraZeneca aşısını olmaması gerektiği belirtildi.

Tansiyon düşmesi, halsizlik, ateş ve yorgunluk gibi belirtileri olan hastalığa yakalananların AstraZeneca’nın Covid-19 aşısını olmaması gerektiği çünkü bu aşının vücutta yan etkiye sebebiyet verebileceğine vurgu yapıldı.

AstraZeneca’nın aşısını olan bazı kişilerin vücudunda pıhtı oluşmuş ve bu sebeple bu kişiler yaşamını yitirmişti. Öte yandan EMA, AstraZeneca aşısı ile ilgili soruşturmayı ve incelemeyi derinleştirirken, aşının miyokardite sebep olup olmayacağını da incelediklerini duyurdu.
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