Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa’dan Rus gazı için geri adım /15 Mayıs 2022 12:12

Avrupa’dan Rus gazı için geri adım

Rusya ve Avrupa arasında doğalgaz krizi sürerken AB'den geri adım geldi. AB kaynaklarına göre Rusya'nın ruble ile ödeme talebinin kabul edilmesinin önü açılabilir.

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Avrupa Birliği, Rusya ile yaşanan doğalgaz krizini çözmeye çalışıyor. Birlik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ruble cinsinden ödeme talepleri için masaya oturdu.

Bloomberg’in AB kaynaklarından aktardığına göre; Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin hükümetlerine, şirketlerin Gazprombank’ta hesap açmasının önünün açılacağını duyurdu.

Hazırlanan ödeme rehberinin ruble ile ödeme yolunu engellemediği ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından AB yaptırımlarına uygun olarak satın almalara izin vereceği söylendi.

AVRUPA, RUSYA’YA BAĞIMLI
Putin, 31 Mart’ta ödemelerin ruble olarak yapılmaması halinde gaz ihracatının durdurulacağını söylemişti. Avrupa ülkeleri ise evleri ve enerji endüstrisini ısıtmak için büyük ölçüde Rus gazına bağımlı.

Putin’in restinin ardından Avrupalı ??şirketler, Moskova’nın Ruble ile ödeme talebini nasıl karşılayabileceklerini ve Rusya Merkez Bankasına uygulanan yaptırımları ihlal etmeden gaz akışını nasıl sürdürebileceklerini bulmak için haftalardır çalışıyor.

ÖDEME REHBERİ GÜNCELLENDİ
Başlangıçta AB, Putin’in talep ettiği ödeme mekanizmasının Moskova’ya sürecin tam kontrolünü verdiğini, sözleşmeleri ve AB yaptırımlarını ihlal ettiğini değerlendiriyordu.

Ancak Avrupa Komisyonu cuma günü yaptığı kapalı toplantıda üye ülkelere Gazprombank’ta euro veya dolar cinsinden hesap açmanın önünü açtı. Komisyon, ruble cinsinden hesap açmanın yaptırım ihlali olup olmadığı konusunda ise tam bir bilgi vermedi.

Kaynaklar, üye ülkelere sunulan güncellenmiş rehberliğin bu noktayı ele almadığını söyledi.

ZAMAN DARALIYOR
Ödeme rehberine göre dolar ve euro cinsinden yapılan ödemelerle şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirdiği varsayılacak. Ancak durumun netleşmemesi yine de şirketleri endişelendiriyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, bu hafta başlarında Avrupalı ??şirketlerin yaptırımları ihlal etmeden doğalgazı ruble olarak ödeyebileceklerini söylemişti.


Birçok firmanın ödeme tarihleri ??bu ay doluyor. Ödeme gerçekleşmezse bazı Avrupa ülkelerine gaz akışı kesilebilir. Daha önce Polonya ve Bulgaristan Rusya’nın taleplerine uymadığı için gaz arzı kesilmişti.
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