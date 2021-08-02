Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa’dan yükselen ses: Özgürce bisiklet sürmesi gereken çocuklar cezaevinde /02 Ağustos 2021 19:41

Avrupa’dan yükselen ses: Özgürce bisiklet sürmesi gereken çocuklar cezaevinde

Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan 800’ün üzerindeki bebeklerin ve çocukların durumuna dikkat çekmek için Pedal for Humanity’nin İsveç’teki gönüllüleri 10 bin kilometre pedal çevirdi. Stockholm’de basın açıklaması yapan gönüllüler “Özgürce bisiklet sürmesi gereken çocuklar hapiste” vurgusu yaptı.

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Avrupa Adalet İnisiyatifi ve Pedal for Humanity ve bazı ülkelerdeki yerel derneklerin gönüllüleri dünya genelinde temel haklarından mahrum olan çocuklar için temmuz ayı boyunca yaklaşık 10 bin km pedal çevirdi.

50’den fazla bisiklet gönüllüsü temmuz ayı boyunca Almanya’da 800 km, Avusturya’da 4 bin km, Finlandiya’da 1000 km, Fransa’da 500 km, Hollanda’da, 400 km, İsveç’te 3000 km, Norveç’te 400 km bisiklet sürdü. 

İsveç’in başkenti Stockholm’e ulaşan Pedal for Humanity ve Hej Initiativet Frihetsrörelse gönüllüleri Sergel Torg Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı. Türkçe, İsveççe ve İngilizce yapılan açıklamada başta Türkiye’deki olmak üzere bütün dünyada zor şartlarda olan çocuklara dikkat çekildi. 

Hej Initiativet Frihetsrörelse gönüllüsü Safa Turhan yaptığı basın açıklamasında, “Savaşın ortasında ölen, ailelerini, bacaklarını kaybeden çocuklar. Şu an burada konuşumamızı yaparken, Yemen’de dakikada bir çocuk açlıktan ölüyor. Hayatlarında hiç çikolata yemeden ya da etin tadını bile almadan ölüyor.” dedi.

“Yaşadığı ülkede henüz bir kimliği bile olmadan mülteci olan çocuklar var.” Diyen Turhan,  “Ülkesinde adaletsizlikten kaçmaya çalışırken, denizde ya da nehirde boğuluyorlar. Diktatörlerin yönettiği ülkelerdeki hastanelerde değil, hapishanelerde doğan ve büyüyen bebekler var. Renginden, ırkından, dininden ötürü dışlanan çocuklar var. Onlar onlamadıkları düzenlerin, bilmedikleri siyasetin, yoksulluğun ve adaletsizliğin kucağına doğuyorlar.” İfadelerini kullandı. 

Turhan açıklamasına şöyle devam etti: “Küçük bedenlerinde büyük hikayeler, masum gözlerinde acı, özlem ve umutsuzluk gizliyorlar. Yetişkinlerin suçları onların küçük omuzlarına yükleniyor ve gelecek umutları ellerinden alınıyor. ‘Ben daha çocuğum diyemiyorlar.’ Onlar daha çocuk!

Renkleri, dilleri, dinleri, sorumlulukları, günahları, siyasi ideolojileri, savaş başlatacak güçleri yok! Masum hayalleri, yaşam enerjileri ve yaşayacak yarınları var! Onlar daha çocuk!

Çocuklara, çocuklarını verelim! Adil bir dünyada, temiz ve husumetsiz bir ortamda büyüyecekleri bir dünya bırakalım!

Kan göz yaşı göç, viraneler ve açlık değil!

Onlar daha çocuk!”

Gönüllüler yaşananları bisiklet sürerek, pankart, afiş ve balonlar ile tepkilerini dile getirdi.
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