Avrupa ders aldı... Tekrar yaşanmasın diye 54 yıllık düzenleme değişiyor

Sözcü gazetesinin haberine göre, AB protokolü değiştirilecek ve benzer diplomatik krizlerin ortaya çıkmaması için Konsey Başkanı ile Komisyon Başkanı eşit olarak değerlendirilecek ve aynı protokol kurallarına tabi tutulacak.







Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Erdoğan ile ortak görüşmelerinde tekli ve altın varaklı koltuğu oturtulurken, Leyen üçlü koltuğa ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile karşı karşıya oturtulmuştu.





Bu durum AB'de krize yol açmış, hem Michel'e Leyen'e yönelik tavır karşısında tepki göstermediği için eleştiri getirilmiş hem de Erdoğan'a kimi ülke liderlerinden sert tepkiler gelmişti.





İtalya Başbakanı Mario Draghi, Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelemişti.





Komisyon, protokol kuralının değiştirilmesi için konseye önerisini sunarken, bu durumun konseyi zayıflatacak bazı öğeler içerdiği gerekçesiyle teklife sıcak bakılmazken, konsey ile komisyon arasında şimdi beş maddelik bu yeni düzenlemenin tartışılacağı açıklandı.





Konu ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda da tartışılacak.