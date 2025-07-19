Avrupa göç politikası sertleşecek

Ülkesine komşu ülkelerden mevkidaşlarını düzenlediği Göç Zirvesi'nde ağırlayan Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sığınmacıların iltica işlemleri ve geri göndermelerle ilgili süreçlerin çok daha hızlandırılacağını duyurdu.





Almanya'nın en yüksek noktası olan Zugspitze Dağı'nın zirvesinde düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dobrindt, Zirve'ye katılan bakanların tamamının, işlemleri hızlandırma ve uzun süreli karar süreçlerini ortadan kaldırma konusunda görüş birliği içinde olduğunu aktardı. Dobrindt ayrıca, oluşturulacak olan "Avrupa çapında bir göç sistemi" ile insan tacirleri ve kaçak göçmen getiren çetelere karşı çok daha etkili bir mücadele ortaya koyulacağını dile getirdi.





AB dışında merkezler kurma planı





"Avrupa Birliği dünyaya açık bir bölge ve dünyaya açık bir bölge olarak da kalacağız" diyen Dobrindt, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak biz, bölgemize kimlerin geleceğine suç örgütlerinin karar vermesini istemiyoruz. Bu mesaj Zugspitze'den, Almanya'nın çok uzağındaki yerlere kadar ulaşmalı."





Zirve'ye katılan diğer bakanların, gelecekte iltica süreçlerinin üçüncü ülkelerde yapılabilmesi konusunda da mutabık kaldıklarını da aktaran Dobrindt, bu doğrultuda, iltica başvurusunda bulunanlarla ilgili süreçlerin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde oluşturulacak merkezlerde de görülebileceğini ifade etti.





"Almanya lokomotif olacak"





Almanya'nın bundan böyle, Avrupa Birliği içinde göç politikalarının sertleştirilmesi gündeme geldiğinde "frenleyici" olmayacağını, tersine "lokomotif" görevi üstleneceğini vurgulayan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yapılan toplantıda hayata geçirilecek ilk kararların da alındığını duyurdu.





Almanya'nın girişimiyle yapılan Göç Zirvesi'ne Fransa, Polonya, Avusturya, Danimarka ve Çekya içişleri bakanları ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Magnus Brunner katıldı. Bakan Dobrindt, buluşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Zugspitze Zirvesi"nin amacını, "Avrupa göç politikasını sertleştirmek" olarak ifade etmişti.





AFP