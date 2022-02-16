Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa 'Golden Visa'yı kaldırıyor, niyeti olanlar acele etsin!. /16 Şubat 2022 11:06

Avrupa 'Golden Visa'yı kaldırıyor, niyeti olanlar acele etsin!.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Avrupa Birliği ülkelerinin "yatırım karşılığı vatandaşlık" uygulamasının kademeli olarak kaldırılmasını istedi. Rapor mart ayında oylamaya sunulacak.

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Medeni Haklar, Adalet ve İçişleri Komitesi, "altın pasaport" uygulamasının yasaklanması, ayrıca "altın vize" için ortak Avrupa Birliği (AB) kuralları getirilmesine yönelik yasa tasarısı oluşturulması hakkında hazırlanan raporu kabul etti.

AP milletvekilleri, altın pasaport uygulamasının ahlaki, yasal ve ekonomik bakımdan sakıncalı olduğunu, aynı zamanda ciddi güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.

Altın pasaportların AB vatandaşlığının özüne zarar verdiği belirtilerek, uygulamanın kademeli olarak kaldırılması istendi.

"VATANDAŞLIK BİR MAL DEĞİL HAKTIR"

Raporu hazırlayan milletvekillerinden Sophia in ‘t Veld, "Vatandaşlık satın alınan bir mal değil haktır. Üye ülkeler kendilerinin olmayan bir şeyi satmakta, AB'nin itibarını kendi çıkarları için suistimal etmektedir. Bu ülkelerin şüpheli işleri ortak güvenliğimizi tehlikeye atmaktadır" dedi.

Milletvekilleri, bunun yanı sıra yatırım karşılığı verilen oturma izni uygulamasının da ortak AB kurallarına bağlanmasını, böylece kara para aklama, yolsuzluk ve vergi kaçırmayla mücadelenin güçlendirilmesini istedi.

Yatırım karşılığı oturma izni isteyenlere sıkı güvenlik soruşturması ile başvurulan ülkede geçirilecek asgari sürenin belirlenmesi talep edildi.

RAPOR MART AYINDA OYLAMAYA SUNULACAK

AP milletvekilleri, mart ayında yapılacak Genel Kurul oturumunda raporu görüşecek ve oylayacak. Raporun Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde AB Komisyonu konuyla ilgili yasa teklifi hazırlamak zorunda kalacak veya hazırlamazsa bunun haklı gerekçesini AP'ye izah etmek zorunda kalacak.

AB içinde Bulgaristan, Kıbrıs Rum kesimi ve Malta'nın "altın pasaport", 12 ülkenin ise farklı koşullarda yatırım karşılığı oturum izni" uygulaması bulunuyor.

AB içinde 2011 ile 2019 arasında 130 bin kişinin bu iki uygulamadan faydalandığı, bu ülkelerin 21,8 milyar euro elde ettiği belirtiliyor.

Bulgaristan hükümeti, altın pasaport uygulamasını sonlandırmak için yasa tasarısı hazırladı. Kıbrıs Rum kesimi ise şu anda sadece Kasım 2020 öncesinde yapılan başvuruları değerlendiriyor.
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