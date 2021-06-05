Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa hava sahası Belarus havayollarına tamamen kapatıldı /05 Haziran 2021 10:54

Avrupa hava sahası Belarus havayollarına tamamen kapatıldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde görevli diplomatlar, Belarus havayollarının AB hava sahasını kullanmasını ve uçakların da AB havalimanlarına inmesini yasaklamak amacıyla bir yönetmeliğe imza attı.

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Karar, Ryanair Havayollarına ait bir uçağın Belarus ordusuna ait jetler tarafından Minsk şehrine zorunlu iniş yaptırılarak muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmıasına karşı alınan yaptırımların bir parçası.

Söz konusu karar dün gece yarısı yürürlüğe girdi. Kararın ivedilikle alınmasının sebebinin, AB ülkelerinde yaşanabilecek son dakika iniş yasaklarını önlemek olduğu kaydedildi.

Euronews'in haberine göre Avrupa hava trafik kontrol ajansı Eurocontrol, yaklaşık 100'ü AB veya İngiliz havayolları tarafından düzenlenen 400 seferin Belarus hava sahası üzerinden yapıldığını açıkladı.

Lufthansa, SAS, Air France, LOT, Finnair ve AirBaltic söz konusu gelişmeler sonrası Belarus üzerinden uçmayı bırakacaklarını duyurmuştu.

Belarus'ta devlete ait Belavia Havayolları, Avrupa'da bulunan Helsinki, Amsterdam, Milano, Varşova, Frankfurt, Berlin, Münih, Paris, Roma ve Viyana dahil olmak üzere toplamda 20 havalimanına seferler düzenliyordu.

Yasağın uygulanması kapsamında çoğunluğu NATO üyesi olan AB ülkeleri hava sahalarının korunması için askeri savaş uçaklarını kullanabilme hakkına sahip. AB ve ABD'nin yakın bir zamanda Belarus'a karşı ağır ekonomik yaptırımlar uygulaması bekleniyor.

AB ülkelerinin hava sahasını Belarus'a kapatacaklarını açıklamalarının ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko misilleme yapmış ve buna karşılık olarak Belarus-AB sınırı üzerinde "göçmen ve uyuşturucu" trafiğini denetlemeyeceğini duyurmuştu.

23 Mayıs Pazar günü Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil inişe zorlanmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Lukaşenko, tam 27 yıldır ülkeyi yönetiyor.
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