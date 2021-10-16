Avrupa için enerji krizi uyarısı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'da enerji krizinin tekrarının olasılık dışı olmadığını, Rusya’nın bu durumdan kaçınılması için diyaloga hazır olduğunu kaydetti.





Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu.





Novak, Avrupa'daki enerji kriziyle ilgili mevcut durumun tekrarının olasılık dışı olmadığını, Rusya’nın Avrupalı ortaklarıyla proaktif bir diyalog kurmaya hazır olduğunu kaydetti.





Rossiya 1 televizyonuna konuşan Novak, “Diyaloğa hazırız, devlet başkanımız da bunu daha önce ifade etti. Avrupalı ortaklarımızla, meslektaşlarımızla oturmaya hazırız ve burada konu sadece bu kış sezonuyla ilgili değil, mevcut durumun tekrar edebileceğinin ihtimal dahilinde olmasıdır” dedi.





Avrupa’nın gaz depolarındaki rezerv açığının geçen kış dönemine göre yaklaşık 25 milyar metreküp olduğuna dikkat çeken Novak, sorunun son beş yıldır depolardaki doluluk oranının en düşük seviyede olmasından kaynaklandığını kaydetti.





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