Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa İlaç Ajansı, çocuklar için aşıya onay verdi! /25 Kasım 2021 15:22

Avrupa İlaç Ajansı, çocuklar için aşıya onay verdi!

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için güvenli olduğunu bildirdi.

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Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için güvenli olduğunu bildirdi.

Pfizer güçlü koruma sağladığını açıklamıştı
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, geliştirdikleri Kovid aşısının 5-11 yaş grubundaki çocuklarda güçlü bir koruma sağladığını açıkladı.

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, yapılan deneylerde bu yaş grubunda aşının "güvenli" olduğu ve çocukların aşıyı "iyi tolere ettiğinin" tespit edildiği belirtildi.

Şirketler, aşının bu yaş grubundaki çocuklarda tam onayı için en kısa sürede yetkili kurumlara başvuracaklarını duyurdu.

Aşının uygulanacak dozun miktarı 12 yaş ve üzerine göre daha az olacak.
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