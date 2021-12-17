Avrupa İlaç Ajansı Covid-19’a karşı yeni ilaca onay verdi

Bu onayla EMA, kasımda onay verdiği Regkirona ve Ronapreve’nin ardından Covid-19’un tedavisi için üçüncü ilacı tavsiye etmiş oldu.







Euronews’te yer alan habere göre, ilacın hastalığın ağırlaşma tehlikesi bulunmayan ve oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan hastalarda kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.







EMA yaptığı açıklamada, bu ilacın da öncekiler gibi “monoklonal antikor” tedavisi olduğu, bunun virüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı SARS-CoV-2’nin spike proteinine bağlanmak üzere tasarlanmış proteinlerden oluştuğu aktarıldı.





Bu arada Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Kovid-19 hastalarının tedavisi için üretilen ilaçların aşılarda olduğu gibi AB ülkelerince ortaklaşa alınmasına yönelik çalışmaların ilerletilmesini talep etti.





Liderler Brüksel’de yapılan zirve toplantılarında Kovid-19’la ilgili görüşmelerin ardından yayımladıkları bildiride aşılamaya ek olarak Kovid-19 ilaçlarına ilişkin ortak hareket edilebileceğini vurguladı.