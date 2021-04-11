Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa İlaç Ajansı’ndan Johnson & Johnson aşısına 'kan pıhtısı' soruşturması /11 Nisan 2021 14:44

Avrupa İlaç Ajansı’ndan Johnson & Johnson aşısına 'kan pıhtısı' soruşturması

Avrupa İlaç Ajansı, Johnson & Johnson aşısıyla ilgili soruşturma başlattı

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Avrupa Birliği’ne bağlı denetleme kurumu Avrupa İlaç Ajans (EMA) Johnson & Johnson ilaç firmansının geliştirdiği Covid-19 aşısı hakkında soruşturma başlattı. 

Soruşturmanın gerekçesi ise aşının uygulandığı dört kişide kan pıhtılaşma yan etkisinin görülmesi. 

Soruşturmanın, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından üretilen aşıya ait verilerin de dahil edilmesiyle genişletildiği ifade edildi. 

Avrupa Birliği Komisyonu, geçen ay Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay vermişti.

Johnson Johnson’dan yapılan açıklamada, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı tespit edilmediği ifade edilerek, "Şu anda, bu yan etkilerle Janssen Covid-19 aşısı arasında net bir nedensel ilişki kurulmamıştır" denildi. 

Avrupa İlaç Ajansı da söz konusu yan etkilerin aşıyla bağlantılı olup olmadığına yönelik henüz bir kanıt olmadığını duyurdu.
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