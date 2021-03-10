Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa İlaç Ajansı'na göre Rus aşısı, Rus Ruleti'nden farksız /10 Mart 2021 10:17

Avrupa İlaç Ajansı'na göre Rus aşısı, Rus Ruleti'nden farksız

Moskova yönetimi, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı'nın Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısına güvenilirliği açısından "Rus ruleti" benzetmesi yapması sonrası kınama yayınlayarak, özür beklediğini açıkladı.

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EMA Başkanı Christa Wirthumer-Hoche, dünya üzerinde tescillenen ilk Covid-19 aşısı olan Rus yapımı Sputnik V'in "etkin ve güvenilir olup olmadığının bilinmediğini belirterek, bu aşıdan toplu sipariş veren Avrupa Birliği (AB) ülkelerini eleştirmişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, EMA Başkanı Hoche'nin sözleri için "üzücü ve uygunsuz" değerlendirmesinde bulunurken, Sputnik V'nin üretildiği kurum Gamaleya Salgın Hastalıklar Enstitütüsü resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "EMA Başkanı Christa Wirthumer-Hoche'nin, Sputnik V aşısını onaylayan AB ülkelerini doğrudan hedef almayı ve olumsuz yorumda bulunması sebebiyle bir özür bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (FIDR) ise, "EMA yetkilisinin yaptığı yorum, söz konusu kurumun politik duruşu hakkında ciddi soru işaretleri doğuruyor." mesajını paylaştı.

EMA Başkanı Christa Wirthumer-Hoche, geçtiğimiz günlerde Avusturya'daki bir televizyon kanalında Sputnik V için, "Bu aşının AB'de acil durum kullanım onayı almasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu aşının güvenilir ve etkin olup olmadığı belli değil. Rus ruleti oynamak gibi bir şey." sözlerini sarf etmişti.

15'i aşkın ülke Sputnik V'ye onay verdi

Sputnik V aşısına bugüne kadar eski Doğu Bloku ülkelerinden AB üyesi Macaristan ve Slovakya onay vermiş, Çekya ise aşının kullanımına mart ayı sonunda başlayacağını duyurmuştu. Moldova, Karadağ ve Sırbistan gibi diğer Avrupa ülkeleri de Sputnik V'yi geçtiğimiz aralık ayından bu yana kullanıyor.Sputnik V'ye onay veren diğer ülkeler arasında Arjantin, Hindistan, İran, Tunus ve Pakistan gibi uzak coğrafyalardaki ülkeler bulunuyor.

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